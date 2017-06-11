 10 numara Yusuf Yazıcı'da – Fotomaç – 11 Haziran 2017
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    11 Haziran 2017, Pazar
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    10 numara 'da

    10 numara Yusuf Yazıcı'da

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova karşısında, milli takımı bırakan 'ın giydiği 10 numaralı formayı 'ya teslim etti.

    Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek ilk kez A Milli Takım'a çağrılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kosova müsabakasında 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.

    1. 11 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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