10 numara Yusuf Yazıcı'da
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Kosova karşısında, milli takımı bırakan Arda Turan'ın giydiği 10 numaralı formayı Yusuf Yazıcı'ya teslim etti.
Trabzonspor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekerek ilk kez A Milli Takım'a çağrılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kosova müsabakasında 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.
- 11 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:04
-
Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 9
Yorum
Nırvana 2 sene sonra takasda gıder buyuk ıhtımal ıle . Eger solbek oynuyorsa belki Besiktasda sans bulur . Sol onde hic sansi yok .
-
Yarın İstanbul'a geliyor
Toplam 13
Yorum
fd Hala iddia ediliyor. Yani gelmeme ihitimali yine var?
-
Beşiktaş'ın ilk transferi yurt içinden!
Toplam 9
Yorum
TCelcius Wolfsburg alt yapısından yetişme gelecek vaadeden genç oyuncu yararlı olacaktır yerinde transfer.
10 numara Yusuf Yazıcı'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.