Ay-Yıldızlılarda tek hedef galibiyet

6 Haziran'dan beri Slovenya'nın Portoroz bölgesinde kamp yapan ve bu karşılamanın hazırlıklarını Koper'deki Bonfika Stadyumu'nda sürdüren A Milli Takım'da, kadro dışı bırakılan ve daha sonrasında milli takımı veda eden Arda Turan'ın yanı sıra Serdar Gürler ve Deniz Türünç de ailevi nedenlerden dolayı kamptan ayrıldıkları için Kosova maçında forma giymeyecekler.



AY-YILDIZLILARDA TEK HEDEF GALİBİYET

A Milliler, Kosova karşılamasına mutlak galibiyet parolası ile çıkacak. I Grubu'nda 5'nci maçlar sonunda 8 puanla averaj farkı ile 4'üncü sırada bulunan Türkiye'nin, Kosova karşılaşmasında puan kaybetmesi durumunda Dünya Kupası hayalleri sona erebilir. Bu nedenle A Milli Takım'da tek hedef galibiyet olacak.



KOSOVA İLE İKİNCİ RANDEVU

A Milli Takım, tarihinde ikinci kez resmi bir maçta Kosova ile karşılaşacak. 12 Kasım 2016'da oynanan ilk resmi maçı ev sahibi Türkiye 2-0 kazanmıştı.



Kosova, 13 Mayıs 2016'da yapılan kongre ile FIFA'nın 210. üyesi olarak kabul edilirken, Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs'ta da UEFA tarafından üyeliğe alınmıştı. Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde FIFA'nın özel izniyle deplasmanda Kosova Milli Takımı ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle kayıtlara geçmedi.



MİLLİ TAKIM, 549'UNCU MAÇINA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile yapacağı maçla tarihindeki 549. karşılaşmasına çıkacak. Türkiye Milli Takımı'nın 94 yıllık tarihinde 288'i resmi, 260'ı özel maç olmak üzere geride kalan 548 maçta biri hükmen olmak üzere 207 galibiyet, 127 beraberlik ve 214'de mağlubiyet aldı. Milliler, bu maçlarda toplam 720 gol atarken, kalesinde 793 gol gördü.



FATİH TERİM İLE 135. MAÇ

A Milli Takım'ın yarın oynayacağı Kosova maçı ile Fatih Terim, Türkiye'nin başında 135'inci karşılaşmasına çıkacak. Milliler, Fatih Terim yönetiminde oynadığı 134 maçta biri hükmen olmak üzere 69 galibiyet, 33 beraberlik ve 32 de mağlubiyet aldı. Terim yönetiminde 201 gol kaydeden Türkiye, kalesinde ise 138 gol gördü.