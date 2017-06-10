A Milliler, Kosova maçına hazır

Milliler, Kosova'da UEFA kriterlerinde stat bulunmamasından dolayı Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak maç öncesi son çalışmasını yaptı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Üç grup halinde top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, Kosova maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.

A Milli Takım, yarın TSİ 21.45'te Kosova ile karşı karşıya gelecek.