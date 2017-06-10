A Milliler, Kosova maçına hazır
A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda yarın deplasmanda Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Milliler, Kosova'da UEFA kriterlerinde stat bulunmamasından dolayı Arnavutluk'un İşkodra kentindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak maç öncesi son çalışmasını yaptı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Üç grup halinde top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde, Kosova maçının taktik provasının yapıldığı belirtildi.
A Milli Takım, yarın TSİ 21.45'te Kosova ile karşı karşıya gelecek.
- 10 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:52
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Fatih Terim: "Gönderme kararı benim. Milli takımı bırakma kararı onun"
Toplam 12
Yorum
KARAKARTAL.. Milli Takım olgusunu yok etmekten, zayıflatmaktan başka ne yaptınız Allah aşkına. Gurur-kibir-dokunulmazlık zırhı içinde zamana oynadınız .
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Fatih Terim: "Gönderme kararı benim. Milli takımı bırakma kararı onun"
Toplam 12
Yorum
aga Fatih hocam tüm desteğimiz seninle verdiğin kararın artında dur. Millilik para ile olmaz.Baş bozuk, balık baştan kokar misali,
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Ndiaye'ye İngiltere'den servet
Toplam 5
Yorum
fmde enfes boxbox Ndiaye'yi ben de fm 17 de gs kariyerime alacaktım sonra ki satıştan yüzde 10 ile 6.250 bine anlaştım monaco 7 e elimden kaptı .mq
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