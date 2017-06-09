 Yeni kaptan Mehmet Topal! – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Yeni kaptan !

    Yeni kaptan Mehmet Topal!

    Milli Takım’da Arda Turan’ın ayrılmasıyla boşalan kaptanlık görevine Topal’ın getirileceği ifade edildi.

    A Milli Takım, 2018 Dünya Kupası eleme grubunda Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Arda Turan'ın spor yazarı Bilal Meşe ile yaşadığı olayın ardından kadrodan çıkarılması ile kaptanlık sorunu ortaya çıkmıştı. TFF ve teknik ekibin ortak aldığı karar ile Mehmet Topal'ın pazar günkü karşılaşmada sahaya kaptan olarak çıkacağı ifade edildi. Saha içi ve dışı hareketleri ile beğeni toplayan Fenerbahçeli futbolcunun, ay-yıldızlı ekibin bundan sonraki süreçte yeni kaptanı olacağı dile getirildi. Millilerin diğer tecrübeli isimleri Selçuk İnan ile Gökhan Gönül de takımın 2. kaptanları olacaklar.
    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:00
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