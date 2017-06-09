 Terim, Arda'sız 11'ini denedi – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Terim, Arda'sız 11'ini denedi

    Terim, Arda'sız 11'ini denedi

    , Kosova ile 11 Haziran'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının hazırlıklarını Slovenya'nın Koper şehrinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.

    Tam kadro halinde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ile başlarken daha sonra 3 grup halinde pas çalışması yaptılar. Ay-Yıldızlılar 2 grup halinde 4'er minyatür kale ile sonuçlandırma çalışması yaparken idmanı çift kale maçla tamamladılar.

    Çift kale maçta ilk 11'de şu isimler değerlendirildi; Harun Tekin,Gökhan Gönül, Mehmet Topal,Çağlar, Hasan Ali, Selçuk İnan,Emre Mor, Oğuzgan , Emre Çolak, Volkan şen, Burak Yılmaz.

    Kaleci Volkan Babacan ise kendise verilen özel program dahilinde çift kale maçta takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan antrenmanı gazeteci yazar Bilal Meşe'de izledi.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:10
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