Terim, Arda'sız 11'ini denedi

Tam kadro halinde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ile başlarken daha sonra 3 grup halinde pas çalışması yaptılar. Ay-Yıldızlılar 2 grup halinde 4'er minyatür kale ile sonuçlandırma çalışması yaparken idmanı çift kale maçla tamamladılar.



Çift kale maçta ilk 11'de şu isimler değerlendirildi; Harun Tekin,Gökhan Gönül, Mehmet Topal,Çağlar, Hasan Ali, Selçuk İnan,Emre Mor, Oğuzgan , Emre Çolak, Volkan şen, Burak Yılmaz.



Kaleci Volkan Babacan ise kendise verilen özel program dahilinde çift kale maçta takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan antrenmanı gazeteci yazar Bilal Meşe'de izledi.