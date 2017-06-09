Terim, Arda'sız 11'ini denedi
A Milli Futbol Takımı, Kosova ile 11 Haziran'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının hazırlıklarını Slovenya'nın Koper şehrinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.
Tam kadro halinde yapılan antrenmanda dinamik ısınma ile başlarken daha sonra 3 grup halinde pas çalışması yaptılar. Ay-Yıldızlılar 2 grup halinde 4'er minyatür kale ile sonuçlandırma çalışması yaparken idmanı çift kale maçla tamamladılar.
Çift kale maçta ilk 11'de şu isimler değerlendirildi; Harun Tekin,Gökhan Gönül, Mehmet Topal,Çağlar, Hasan Ali, Selçuk İnan,Emre Mor, Oğuzgan , Emre Çolak, Volkan şen, Burak Yılmaz.
Kaleci Volkan Babacan ise kendise verilen özel program dahilinde çift kale maçta takımdan ayrı çalıştı. Öte yandan antrenmanı gazeteci yazar Bilal Meşe'de izledi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:10
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 5
Yorum
VELI süper transfer demeniz icin illa bir star mi gelmesi lazim. begenmediginiz scubic hasan ali yi yerle bir etti. transfer isabet olur bence
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Demirören'den Arda Turan açıklaması
Toplam 18
Yorum
Tufan ayvalık Sn demirören bjk şampiyon yapmaya uğraşmaktan vakit ayıramadığın milli takımlar saldım çayıra laubali,sorumsuz,saygısız ve sorunlu yazık
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Mücadele görmedik
Toplam 12
Yorum
Çayelispor Bursaspor maçında yaşanan görüntüler FENERBAHÇEnin 2010-2011 sezonu şampiyonluğunu tescil etmiştir..
Terim, Arda'sız 11'ini denedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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