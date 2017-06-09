 Söz sırası Terim'de – Fotomaç – 09 Haziran 2017
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    09 Haziran 2017, Cuma
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    Söz sırası Terim'de

    Söz sırası Terim'de

    Fatih Terim, Milli Takım uçağında yaşanan olaydan sonra ilk kez konuşacak.

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayının ardından ilk kez kameraların önünde açıklama yapacak. 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 11 Haziran akşamı Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Terim, cumartesi akşamı TSİ 18.45'te Karşılaşmanın oynanacağı Arnavutluk'un İşkodra ş kentinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Terim, Arda Turan'ın gazeteci-yazar Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduktan sonra milli takımdan ayrılış süreci ile ilgili düşüncelerini anlatacak. Fatih Terim'in bu olaydan duyduğu üzüntüyü aktarması ve olayın yaşandığı anlara dair detaylı bir bilgilendirme yapması beklenirken, basın toplantısının uzun süreceği belirtiliyor.

    1. 09 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 09:31
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