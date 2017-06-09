Söz sırası Terim'de
Fatih Terim, Milli Takım uçağında yaşanan olaydan sonra ilk kez konuşacak.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan olayının ardından ilk kez kameraların önünde açıklama yapacak. 2018 Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 11 Haziran akşamı Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım'da Terim, cumartesi akşamı TSİ 18.45'te Karşılaşmanın oynanacağı Arnavutluk'un İşkodra ş kentinde bir basın toplantısı düzenleyecek. Terim, Arda Turan'ın gazeteci-yazar Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduktan sonra milli takımdan ayrılış süreci ile ilgili düşüncelerini anlatacak. Fatih Terim'in bu olaydan duyduğu üzüntüyü aktarması ve olayın yaşandığı anlara dair detaylı bir bilgilendirme yapması beklenirken, basın toplantısının uzun süreceği belirtiliyor.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 09:31
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Riva’ya 1 milyar TL
Toplam 7
Yorum
Gsli Önce galatasarayımız borç ve faiz yükünden kurtulsun sonra zaten bazı şeyler rayına oturacak. transfere parayı burdan ayırmamızın anlamı yk
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Riva’ya 1 milyar TL
Toplam 7
Yorum
Gsli Galatasarayımızın borcu 1.5 milyar tlye yakın madem taraftarsın bazı şeyleri iyi araştır ve öğren.
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 14
Yorum
Skubici aşağılayan arkadaşa ithafen Konyasporluyum ama bu skubic büyük takımlarda çok can yakar konyaspor malesef savunma agırlıklı oynatıldıgı için pek öne çıkmıyordu.
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