Deniz Türüç, kamptan ayrıldı
Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Terim'den izin alan Deniz, kamptan ayrıldı
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı için Slovenya'da kampta bulunan ay-yıldızlı ekipte Deniz Türüç'ün aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den özel izin alan Deniz'in sabah saatlerinde kamptan ayrılarak Hollanda'ya gittiği kaydedildi.
- 09 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:57
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Usta: "Gelecek için büyük hedeflerimiz var"
Toplam 2
Yorum
baksoy Sizinle çok zor hele hele Ersun YANAL ile devam kararınız KÜLLÜYEN yanlış , adam sanki enkaz devraldı , takım bir senede kendine gelemedi ,
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Fenerbahçe Skubic'e kancayı taktı
Toplam 15
Yorum
adalet Şener varken Sukubiç nereden çıktı şimdi.Al 200 bin Euroya sat 1.500.000Euroya.Al sana fenerbahçeye bir kazık daha.Alınırsa yazık olur.
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'Kalırsa Sow yapar'
Toplam 6
Yorum
analiz kanatta oynamasına rağmen gol ortalaması çok iyi,hem iyi futbolcu hem iyi insan,aykut kocaman la daha iyi olacağını düşünüyorum kalmalı
Deniz Türüç, kamptan ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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