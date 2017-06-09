Deniz Türüç, kamptan ayrıldı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Kosova ile oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçı için Slovenya'da kampta bulunan ay-yıldızlı ekipte Deniz Türüç'ün aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Ailevi nedenlerden dolayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den özel izin alan Deniz'in sabah saatlerinde kamptan ayrılarak Hollanda'ya gittiği kaydedildi.