Demirören'den Arda yorumu

TFF Mali Genel Kurulu'nda açıklamalar yapan Başkan Yıldırım Demirören, eleştirileri kabul edebileceklerini ancak hakareti asla kabul etmeyeceklerini söyledi. Arda Turan ile gazeteci Bilal Meşe arasında yaşanan tatsız olay ve Arda'nın milli takımdan çıkarılması konusuna da değinen Demirören özetle şunları söyledi:



"Bir futbolcunun fiili ve sözlü saldırısı asla olmamalı. Arda kaptanımız bir yanlış yapmıştır. Küfrederek, saldırarak bi işler olmaz. Bunu O'na medeni yollarla göstermemiz gerekir. O bir dünya markası kolay yetişmez. Arda bir dünya markasıdır , Türk futbolunun bir değeri. Beni de eleştiriyorlar, Fatih hocayı da. Fatih Terim gibi bir değere sahip çıkmamız gerekiyor. Eleştiri olabilir ancak hakaret olamaz.



ŞİMDİ BİRLİK ZAMANI

UEFA karanlık bir kabus gibi üzerimize çökmüştü. FETÖ'nün hain saldırısına karşı mücadele verdik. 15 Temmuz'da Türkiye yalnız bırakıldı. Türk futbolu için 5 yıldır her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Türk futbolunun önünü açtık. Devrimler yaptık. omuz omuza verirsek aşamayacağımız bir engel yok. Şimdi birlik olma zamanı, 2018'e gitme zamanı, Euro 2024'ü alma zamanı. Herkesin kendisine çeki düzen verme zamanı."