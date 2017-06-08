Yeni kaptan Mehmet Topal
TFF ve teknik ekipin ortak aldığı karar ile tecrübeli oyuncu Mehmet Topal'ın A Milli Takımın yeni kaptanı olacağı belirtildi.
Arda Turan'ın , Spor Yazarı Bilal Meşe ile yaşadığı olayın ardından A Milli Takımı'ndan çıkarılması ile ortaya çıkan kaptan boşluğu, ikinci kaptan olarak görev yapan Mehmet Topal'ın kaptanlığa geçmesi ile doldurulması planlanıyor. Saha içi ve dışı hareketleri ile beğeni toplayan tecrübeli ismin Kosova maçından itibaren sahaya kaptan olarak çıkması bekleniliyor. A Milli Takımın diğer tecrübeli isimleri olan Selçuk İnan ve Gökhan Gönül de takımın 2. Kaptanları olacaklar.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:55
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Lens oynamak istediği takımı açıkladı
Toplam 27
Yorum
TARAFTAR Helal 1903
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Aboubakar’dan F.Bahçe yanıtı
Toplam 79
Yorum
katalpençesi Sahada sümkürmedik yer bırakmadı daha ne yapsın sümküren Hollandalı :)
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Ndiaye hayırlı olsun
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Yorum
arif :))) az olur 2-3 adam takımı verin, en kadar gereksiz işler yapıyonuz la!!
Yeni kaptan Mehmet Topal haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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