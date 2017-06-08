 Kaptanlar işbaşında – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    Kaptanlar işbaşında

    Kaptanlar işbaşında

    , Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Milli Takım’da seferberlik ilan etti!

    Kosova ile oynanacak Dünya Kupası Eleme maçı öncesi yaşanan Arda Turan krizi, büyük yankı uyandırdı. 30 yaşındaki futbolcunun gazeteciye yaptığı saldırının ardından kadro dışı bırakılması takımın diğer kaptanlarını harekete geçirdi.

    Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, ve Caner Erkin, takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor. Yakın arkadaşları Arda'nın kadro dışı bırakılmasından rahatsız olan bu 4 oyuncu, diğer takım arkadaşlarının da etkilenmemesi için idmanlarda büyük efor sarfediyor.

    Takımın genç oyuncularıyla da sürekli iletişim halinde olan bu 4'lü teknik direktör Fatih Terim'in sahadaki yardımcıları görevini üstlendi.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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