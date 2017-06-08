Kaptanlar işbaşında
Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Milli Takım’da seferberlik ilan etti!
Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Selçuk İnan ve Caner Erkin, takımın motivasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor. Yakın arkadaşları Arda'nın kadro dışı bırakılmasından rahatsız olan bu 4 oyuncu, diğer takım arkadaşlarının da etkilenmemesi için idmanlarda büyük efor sarfediyor.
Takımın genç oyuncularıyla da sürekli iletişim halinde olan bu 4'lü teknik direktör Fatih Terim'in sahadaki yardımcıları görevini üstlendi.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:21
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Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
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