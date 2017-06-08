Bunu da aşarız

Arda Turan krizinin ardından Milli Takım’ın hocası, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı, “Nice sıkıntıları aştık. Artık Kosova sınavını düşünün” ifadelerini kullandı

Arda Turan'ın önceki gün gazeteci Bilal Meşe'ye yaptığı saldırı yalnızca Türkiye değil Avrupa'nın da gündemindeydi. Arda, bu olayın ardından Milli Takım kadrosundan çıkarılırken, ay-yıldızlı ekipte gergin bir ortam oluştu. Kosova ile 11 Haziran'da oynanacak Dünya Kupası Eleme karşılaşması öncesi gerilimi azaltmayı hedefleyen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de, öğrencileriyle bir toplantı yaptı.



NORMALE DÖNÜN!

Antrenman öncesi futbolcuları çevresine toplayan tecrübeli teknik adam, "Biz nice sıkıntıları aştık. Bu sıkıntıları da aşacağız. Bizim futbola konsantre olmamız lazım. Kosova karşılaşmasına dönmemiz, o müsabakayı düşünmeye başlamamız lazım. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Bu havanın ve ortamın bir an önce dağılmasını ve normale dönülmesini istiyorum. Siz sahada konuşacaksınız" ifadelerini kullandı.