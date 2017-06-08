Bunu da aşarız
Arda Turan krizinin ardından Milli Takım’ın hocası, futbolcularla kısa bir toplantı yaptı, “Nice sıkıntıları aştık. Artık Kosova sınavını düşünün” ifadelerini kullandı
NORMALE DÖNÜN!
Antrenman öncesi futbolcuları çevresine toplayan tecrübeli teknik adam, "Biz nice sıkıntıları aştık. Bu sıkıntıları da aşacağız. Bizim futbola konsantre olmamız lazım. Kosova karşılaşmasına dönmemiz, o müsabakayı düşünmeye başlamamız lazım. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Bu havanın ve ortamın bir an önce dağılmasını ve normale dönülmesini istiyorum. Siz sahada konuşacaksınız" ifadelerini kullandı.
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:07
-
Cimbom’a yeni 10 numara
Toplam 15
Yorum
Fuat İstikrarsız ve oyun disiplini olmayan bir oyuncu.Daha genç ve kaliteli oyuncular var.Bizim acil ihtiyacımız Genç bir forvet (GOMİS DEĞİL)
-
Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Objektif 2016-2017 yılının küme düşeni Trabzonspor'dur. Yakışmadı. Rize Cas'a başvurmalı.
-
Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 60
Yorum
Hor Hor Rize 1980-1981 sezonunda Fenerle aynı puanda bakın ama Fenerden 5 yemiş berabere kalsa kümede kalacak fener düşecek. Ama Trabzon suçlu :D
Bunu da aşarız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.