Basın toplantısında ilginç detay
- 08 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 19:50
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Arda Turan'a köşe yazısıyla yanıt
Toplam 16
Yorum
hüseyin Mili takım değil. Komplo takımı. O milli takımda volkan babacanda kovuşmalı. Ozaöam tamam KOSOVAAA...
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Fener kasırgası
Toplam 58
Yorum
Tzn1903 SonunaKatılıyorumKardeşBuSadeceFenerİçinDeğilBütünTakımlarİçinGeçerli.Millet18YaşındaFutbolcularKeşfeder135mlyn€SatarlarBizdeEmeklilereVrirz
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Yeni kaptan Mehmet Topal
Toplam 1
Yorum
Tanrinin eli Yani klavuzumuz karga!
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