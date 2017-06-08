 4 sayfalık sır – Fotomaç – 08 Haziran 2017
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    08 Haziran 2017, Perşembe
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    4 sayfalık sır

    4 sayfalık sır
    Milli Takım'da kadro dışı bırakılmasının ardından basın toplantısı düzenleyen 'la ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Basın toplantısına 4 sayfayla gelen Arda, basın mensuplarının salonu terk etmesinin ardından yazılan metinlere bağlı kalmadan kısa bir konuşma yaptı.
    1. 08 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:08
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