Milli takımda artık yokum
Ay-yıldızlı kadrodan çıkarıldığının açıklanmasının ardından basın toplantısı düzenleyen Arda, milli kariyerini noktaladı.
Gazeteci Bilal Meşe'ye yaptığı ahlaksız saldırının ardından kadro dışı bırakılan Arda Turan, basın toplantısı düzenledi. Basın mensupları toplantıya katılmazken, kameramanlar da konuşma öncesinde ekipmanlarını kurup, salonu terk etti. Toplantıyı yalnızca 30 yaşındaki futbolcunun takım arkadaşları Mehmet, Caner, Gökhan Gönül, Burak, Cenk ve Olcay izledi. Kendisini kuş gibi hissettiğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Pişman mıyım? Değilim. Artık Milli Takım'a zarar verdiğimi düşünüyorum. Hayatım boyunca bana yapılanları unutmadım. Ancak Milli Takım tişörtü üstümdeyken bir hata yaptım. Hayatta bir şey yaparsanız bunun bedelini ödersiniz. Artık çekilme zamanım geldi. Milli Takım kariyerimi sonlandırıyorum. İnşallah insanlara iyi futbolculuğumu değil de adamlığımı bırakırım" sözlerini sarfetti.
FATiH TERİM'E DE GÖNDERME YAPTI
Ağzından tükürükler saçarak konuşan Arda'nın, Fatih Terim ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i hedef alan sözleri de vardı. İşte o sözler: "Söyle Bilal Meşe, bizle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden para dilenmeşiz o..... ç.....? Konuş şimdi konuş. Hadi, onlar da burada! Burada soruyorum. Kim yazdırdı bunları sana? Bu ülke böyle ülke. Seni bu uçağa alırlar. Seni bu uçağa alanlara da söylüyorum; duysunlar. Senin gibi şerefsizi bu uçağa alanların a.... k......"
KARARININ ARKASINDAYIM
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda'yı kadro dışı bırakmak istediğini Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'e iletti. Demirören'in yanıtı da netti: "Vereceğin her kararın arkasındayım." Bunun üzerine Arda'yı kamp kadrosundan çıkaran Terim, akşam basın mensupları ile yaptığı sohbette ise, "Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim" ifadesini kullandı.
G.SARAY FORMASIYLA KENDİSİNİ SAVUNDU
Arda Turan yaptığı ahlaksızlığa sabah saatlerinde sosyal medya hesabından da devam etti. G.Saray formasıyla bir fotoğrafını paylaşan Arda, altına da şunları yazdı: "Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır. Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım demiştim. Dün yaptığım doğru muydu, bilmem. Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış... Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de."
FATiH TERİM'E DE GÖNDERME YAPTI
Ağzından tükürükler saçarak konuşan Arda'nın, Fatih Terim ve TFF Başkanı Yıldırım Demirören'i hedef alan sözleri de vardı. İşte o sözler: "Söyle Bilal Meşe, bizle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden para dilenmeşiz o..... ç.....? Konuş şimdi konuş. Hadi, onlar da burada! Burada soruyorum. Kim yazdırdı bunları sana? Bu ülke böyle ülke. Seni bu uçağa alırlar. Seni bu uçağa alanlara da söylüyorum; duysunlar. Senin gibi şerefsizi bu uçağa alanların a.... k......"
KARARININ ARKASINDAYIM
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda'yı kadro dışı bırakmak istediğini Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören'e iletti. Demirören'in yanıtı da netti: "Vereceğin her kararın arkasındayım." Bunun üzerine Arda'yı kamp kadrosundan çıkaran Terim, akşam basın mensupları ile yaptığı sohbette ise, "Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim" ifadesini kullandı.
G.SARAY FORMASIYLA KENDİSİNİ SAVUNDU
Arda Turan yaptığı ahlaksızlığa sabah saatlerinde sosyal medya hesabından da devam etti. G.Saray formasıyla bir fotoğrafını paylaşan Arda, altına da şunları yazdı: "Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır. Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım demiştim. Dün yaptığım doğru muydu, bilmem. Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış... Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de."
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:06
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
-
Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
-
''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
Milli takımda artık yokum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.