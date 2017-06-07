 Milli Takım'a Çek hakem – Fotomaç – 07 Haziran 2017
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    07 Haziran 2017, Çarşamba
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    Milli Takım'a Çek hakem

    Milli Takım'a Çek hakem

    A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran Pazar günü Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, Çekya Futbol Federasyonundan hakem Miroslav Zelinka yönetecek.

    UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda olacak.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:25
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