Milli Takım'a Çek hakem
A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran Pazar günü Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu karşılaşmasını, Çekya Futbol Federasyonundan hakem Miroslav Zelinka yönetecek.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:25
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Cuma imzalıyor
Toplam 38
Yorum
amatör ruhlu türk yönetimleri nerede yaşlı , nerede para etmeyen miladı dolmuş oyuncu varsa , türk takımları iyi para yedirir takıma alır boşu boşuna para israfı bence
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Finalin programı belli oldu
Toplam 5
Yorum
OTERİTE Kimse Beşiktaşı hafife almasın buralara kadar geldiyse feneri de yener. Fener böyle giderse elenir. zafer sarhoşu oldular.
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Dilmen: Benim için kahramanlıktır
Toplam 71
Yorum
yakışır şüphelıydım fakat anladım kı federasyon başkanı artık RIdvan hoca.. yakışır.
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