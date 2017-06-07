Magazin sayfalarından düşmeyen 30 yaşındaki oyuncu, milli takım uçağında olay çıkardı. Futbolu unutulan Arda, küfürler savurduğu 61 yaşındaki gazeteci Bilal Meşe’ye saldırıp, boğazına sarıldı. Yaşananları değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu, Arda’yı Milli Takım kadrosundan çıkardı ve kamptan yolladı. Yıldız futbolcunun bu olaydan sonra Barcelona kariyeri de artık sona ermek üzere.

Yalnızca Türkiye'nin değil Avrupa'nın gündemindeki konulardan biri Arda Turan'ın ahlaksızlığıydı... A Milli Takım'ın Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından gazetecilerin de yer aldığı Türk kafilesi, Slovenya kampı için uçağa bindi. Herkes yeni yeni yerlerine otururken, Arda sahneye çıktı! Gözü dönmüş bir şekilde cam kenarında oturan 61 yaşındaki gazeteci Bilal Meşe'ye seslenen 30 yaşındaki futbolcu, ağıza alınmayacak sinkaflı küfürler savurarak Bilal Meşe'nin boğazına sarıldı.



CANER VE BURAK İŞBAŞINDA!

Selçuk İnan, takım arkadaşını sakinleştirmeye çalışırken, Burak Yılmaz ile Caner Erkin de olaya müdahale etti. Bu ikili Meşe'ye yüklenip, "Otur bakalım yerine sen ne yapıyorsun" dedi. Diğer gazetecilerin, "Burası yeri değil" sözlerine karşılık Caner'in, "Burası yeri" ifadesi de şaşkınlık yaşattı. Kendisini sakinleştirmek isteyenlere tepki gösteren Arda'nın, milli takımın korumalarına da küfrettiği belirtildi.



ARDA'NIN VUKUATLARI

*2009-10'da Galatasaray idmanında takım arkadaşı Caner Erkin'e yumruk attı.

*G.Saray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel'e, "Sen kendi işine bak. Bana karışamazsın" dedi.

*G.Saray'da oynadığı dönemde cezalı olmasına rağmen soyunma odasına inmek istedi. Kendisine izin vermeyen güvenlik görevlisiyle kavga etti.

*F.Bahçe derbisinde Semih Şentürk'e yumruk attı

*Galatasaray'da takım arkadaşı Servet Çetin ile sahanın ortasında kavga etti.

*Galatasaray'ın Bordeaux ile oynadığı maçta rakip oyuncuya kafa attı, kırmızı gördü.

*EURO 2016'da İspanya ile oynanan maçta ıslıklanınca maçı bıraktı.

*Sosyal medya üzerinden mankenlerle yazışmaları ortaya çıktı. - Sosyal medyadan kendisini eleştiren takipçisini, "Seni bulacağım" diye tehdit etti.



'ANNEYE KÜFÜR EDİLMEZ' DEMİŞTİ

KISA süre önce bir TV programına katılan Arda Turan, burada küfürle ilgili bir açıklama yapmıştı. Çocukların sokakta küfür etmeyi öğrendiğini söyleyen Arda, "Ancak anneye ve kız kardeşe küfür edilmeyeceğini de öğrenir" ifadesini kullanmıştı. 61 yaşındaki gazeteciye ağır küfürler eden 30 yaşındaki futbolcu, bu kez de pişkince yaptıklarından pişman olmadığını söyledi.



BARCELONA'DAN SORUŞTURMA

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyesi Ali Dürüst ve teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı toplantıda Arda'yla ilgili karar verildi. Üçlünün görüşmesinin ardından yıldız futbolcunun kadrodan çıkarılması ve kamptan yollanması kararlaştırıldı. Milli Takım'da yaşanan gelişmeleri takip eden Barcelona'nın da 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan Arda'yla yolları ayırması bekleniyor. Katalan temsilcisinin yaşananlarla ilgili soruşturma başlattığı da öğrenildi.



SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

Milli Takım uçağında Arda'nın saldırısına maruz kalan gazeteci Bilal Meşe, o anları anlattı. Koltuğa oturduktan kısa süre sonra Arda'nın kendisine yüksek sesle seslendiğini belirten Meşe, "Yüzünde garip bir ifade gördüm, 'Ben adamın. a.... k....ulan' diye bağırdı. Şoktaydım. Ana avrat, din iman küfürlere devam ediyordu. Fatih Terim iyi ki arkaya gelmedi yoksa bu durumda, daha kötü şeyler de olabilirdi. Olayın 15 tanığı var. Onlar da mahkemede şahit olacaklarını söylediler. Dönüşte hemen Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım" açıklamasını yaptı.



İŞTE ARDA TURAN'IN BİLAL MEŞE'YE SALDIRMASINA SEBEP OLAN YAZIDAN KESİTLER

Arda'nın arkadaşlarını toplayıp, "Bu takım yıldızların takımıdır" demesini çok yadırgadık! Yani, Fatih Terim'e olan kırgınlığını-kızgınlığını bu şekilde ifade etmesini asla ona yakıştıramadık! Ahh şu paranın gözü kör olsun! En iyi dostluklara bile sünger çekebiliyormuş! Yalnız, o ay-yıldızlı formanın parayla- pulla değerinin ölçülemeyeceğini ne çabuk unuttunuz? O formayı giymek için bu ülkede milyonlarca gencin sırada beklediğini, hayal ettiğini biliyor musunuz? Ay-yıldızlı ekip öyle denildiği gibi yıldızların değil, ülkenin takımıdır, hepimizin gurudur. Eğer, sorunları, krizleri hep birlikte aşabiliyorsanız, takımsınızdır. Oynayanlar, oynamayanlar başarı ve başarısızlıkta sarmaş-dolaş olabiliyorsa takımsınız. Ki bunu göremedik! O zaman, "Biz iyi ekibiz" yalanlarına sığınmayacaksınız!