Arda'yı bu noktaya getiren sebep...

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'ın milli takımı bırakmasının ardından gündemi değerlendirdi.

Sabah Spor yazarı Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da gündemi değerlendirdi. Arda Turan'ın milli takımı bırakması ve kendisine yönelik atılan iftiralara cevap veren Dilmen şunları söyledi:

"BU HABERLERİ YAPANLAR TFF BAŞKANININ ÇALIŞANLARI" DEDİ



Primlerle ilgili benim sadece bildiğim bir şey var. Arda Turan personele 85'er bin TL para toplamış. Avrupa Şampiyonasından döndüğünde Milli Takımımız birçok kişi bu 5 oyuncunun Fatih Hoca döneminde olmayacağıydı. O dönem Arda'yı buraya getiren sebep başladı. Özellikle gazeteci dostlarımız tarafından; bu oyuncu için sabahlara kadar kumar oynadığını, otele kadın getirdiği, paragöz olduğu söylendi. Yazanlar da belli. Arda bunlar görünce 'bunlar benim TFF Başkanımın çalışanları' dedi."

"Hiç kimsenin kimseye vurmaya hakkı yok. Arda o basın toplantısında başka şeyler söyleyecekti bence. Kosova maçı için dedi Arda, yönetim ve hocayla aldıkları kararla alakalı. Basın mensuplarının toplantı sırasındaki tepkisi Arda'nın formatını bozdu ve milli takım kariyerini noktalama kararı aldı."

POLEMİK KONUSU OLMAK İSTEMİYORUM

"Bu kardeşimiz belli medya kurumları tarafından manipüle edilerek bu hale geldiler. Paragöz de demeyeceksiniz, dedi diye de vurmayacaksınız. Çok örnekler veririm de polemik konusu olmasını istemiyorum. "Orayı çekme, burayı çek" var mesela. Hala basın toplantılarına gidiyorsunuz ama!

Şu maçtan döndükten sonra Fatih Hoca'nın Arda'yı çağırıp konuşacağını düşünüyorum. Arda'nın miladı 24 Ocak'tır. Ben de sebep oldum gibi. Siyaseten "evet" dedik diye Arda'yı bir cebe koydular, beni bitirdiler! Sebeplerden birinin de siyasi olduğunu düşünüyorum."

GAZETECİLER OBJEKTİF OLMALI

"Medyanın taraf olmaması lazım, objektif olması lazım. Federasyon Başkanının gazetesinde çalışıyorlar. Nasıl doğru eleştirebilirler ki Federasyonu. Barıştan zarar gelmez, barışacaklar. Bu ülke için barışmalılar. Büyükler devreye girecek. Bu işi çözmeleri lazım. Arda'nın da Bilal Meşe'den bir özür dilemesi lazım. Bilal Bey de gazeteciliği yaparken TFF Başkanının gazetesinde olsan da objektif olmalı."

FATİH HOCA ÜZÜLMÜŞTÜR

"Gazeteciler ordusu A Milli Takım'ın uçağında olmamalıdır. Maça 1 hafta kala gazeteciyi götürme, 1 gün kala gitsin. Küfür var mı, küfür kime edildi içeriğini bilmiyorum. Yanlışların içinde finali Arda yaptı. Hiçbir şey vurması için sebep değildir. Ama insansınız sonuçta, 1 aydır iftira atılıyor bu çocuğa. Fatih Hoca'nın Arda için çok üzüldüğünü düşünüyorum, 11 aydır belki üzülmüyordu ama bence artık üzülüyor."

FEDERASYONA BAŞKAN OLMAYACAĞIM

"TFF Başkanlığı seçimiyle ve bu "evet" mevzusu nedeniyle başlayan bir operasyon var sosyal medyada. TFF Başkan adaylığı olayı TRT'deki programımda tamamen spontane gelişen bir olaydı. Ben şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki asla TFF Başkanlığına aday olmayacağım. Sayın cumhurbaşkanıyla bir dakika dahi bu konuyu konuşmadık. Ben ne zaman Federasyonu eleştirsem bu adaylık olayına bağlıyorlar olayı."

ERDOĞAN'I SEVEN, ATATÜRK'Ü SEVEMEZ Mİ?

İzmir Marşı yasaklansın diye bir şey demedim. İzmir Marşı 100 yıldır var. Niye kullanmıyorlardı önceden. Siyasi bir şekilde kullanıyorlar. Bunu söyledim. Penaltılara kalıyor "Ya Allah bismillah..." tezahüratları yapılıyor. Ne oluyor arkadaş savaş mı var! Rize'de maçta Recep Tayyip Erdoğan tezahüratları yapıldı, arayıp yapmayın dediler. Ben cumhurbaşkanı siyaset yaptığı süre içerisinde her türlü yanındayım. Atatürk'ü benim ne kadar sevdiğim de ortadadır. Benim rahmetli babam Selanikli. Erdoğan'ı seven Atatürk'ü sevemez mi?

MAÇ PENALTILARA KALIYOR 'YA ALLAH BİSMİLLAH...'

"Kupa alınacak Cumhurbaşkanı'na soruluyor. Yani siyaset spora değil, spor siyasete karışıyor. Twitter'da TT oluyor. Ne o? İzmir Marşı yasaklansın demişim. Manyak mısınız siz! 50 yıldır olan İzmir Marşı şimdi niye kullanılıyor? Penaltılara kalınca "Ya Allah bismillah..." neden deniliyor?"