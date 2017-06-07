A Millilerde Kosova hazırlıkları başladı
Milliler pazar günü Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarına Slovenya'da başladı. Arda Turan ile özel izinli Serdar Gürler aday kadrodan çıkarılırken idmanda sakatlanan Volkan Şen, çalışmayı yarıda bıraktı. Semih Kaya'nın darbesiyle sol ayağından sakatlanan Volkan'a bandaj yapıldı.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Terim, Demirorenin elini tut ve beraber gidin.
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Sadece 16 dakika oynayabildi
Toplam 15
Yorum
TS'lu Yine konuşmuş çok bilmişler. Aylar önce kupa maçındaki Abdulkadir ile son maçtaki Abdulkadir'in fiziği arasındaki farkı göremeyen bilmişler.
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''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Toplam 6
Yorum
Yuru Lutfen bize ger gelmesin.
A Millilerde Kosova hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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