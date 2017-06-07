 A Millilerde Kosova hazırlıkları başladı – Fotomaç – 07 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Haziran 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    A Millilerde Kosova hazırlıkları başladı

    A Millilerde Kosova hazırlıkları başladı
    Milliler pazar günü Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarına Slovenya'da başladı. Arda Turan ile özel izinli Serdar Gürler aday kadrodan çıkarılırken idmanda sakatlanan Volkan Şen, çalışmayı yarıda bıraktı. Semih Kaya'nın darbesiyle sol ayağından sakatlanan Volkan'a bandaj yapıldı.
    1. 07 Haziran 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    A Millilerde Kosova hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.