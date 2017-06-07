A Milli Takım, Kosova maçı hazırlıklarını sürdürüyor
A Milli Takım, Kosova ile 11 Haziran'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasının hazırlıklarını bugün tam kadro halinde yaptığı çalışma ile sürdürdü.
A Milli Takım, akşam saatlerinde basına açık olarak yapacağı antrenman ile Kosova maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 07 Haziran 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:56
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 43
Yorum
Karadeniz Fırtınası Rize'yi biz mi düşürdük? Sen nasıl bir kafa yapısına sahipsin. Kardeş mi? Taşlandığımız zamanları unutmadık. Şimdi 15. lige
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'Kocaman Veda Töreni'
Toplam 3
Yorum
ugur aykut kocaman bence fenerbahçe yi şampiyon yapamayacaktır . çünkü aykut hoca 1 gol atınca takımı biraz rahatlatıyo geriye çekiyo o
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Muharrem Usta'dan Rize açıklaması
Toplam 43
Yorum
Anadolu İhtilal 34 maçın tamamını TS ile oynayıp kümeden düşen ZİHNİYET. Şimdi kendin çalıp kendin oynarsın. Nasılsa TS yok. Önce stadına seyirci getir.
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