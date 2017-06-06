"Türkiye Futbol Direktörü ne iş yapar bilmiyorum"

İşte Kocaman'ın açıklamaları:



"Türkiye Futbol Direktörlüğünün içeriğini bilmiyorum. Görev tanımının ne olduğunu açıkçası bilmiyorum. Gerekli miydi gereksiz miydi... Demek ki gerek görmüşler diye düşünüyorum. Futbol takımı teknik direktörlüğü bambaşka bir alandır, ülkenin futbolunun eğitmenliği bambaşka bir alandır. Bana bir gün Türk futbolunun eğitim dairesinin başına geç deseler, 'ben bu işi bilmiyorum' der teşekkür ederim. Ben yıllardır yarışmacıyım, takım yönetirim. Türkiye Futbol Direktörlüğü çok geniş bir alanı kapsıyor. Fatih Terim'in bunun neresinde olduğunu, ne kadarı olduğunu, ben gözlemlediğim zaman anlayamıyorum. Futbol direktörlüğünün içini bilmiyorum. Çok kapsamlı bir şey bu. Türkiye Futbol Direktörlüğü, Fatih Terim gittikten sonra devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyorum. Anlayabilmek mümkün değil. Hangi takke hangi külah o zaman. Fatih Terim gittikten sonra bu görev devam edecek mi mesela?"

'TÜRKİYE FUTBOL DİREKTÖRÜ BİZİ TEŞVİK ETMELİYDİ'

"158-159 takımın katıldığı Türkiye'nin kupasında şampiyon olduk.. Bir önceki yılla hemen hemen aynı kadromuz, sadece genç oyuncularla takviye yaptık.. Türkiye Futbol Direktörlüğü dediğiniz andan itibaren şunu görüyorum ben: Hak eden oyuncu olmasa dahi, ki hak eden oyuncular var bence, futbol direktörünün futbol seçiciliğinin dışında bizim gibi bir şeyler yapmaya çalışan takımların oyuncularını teşvik etmesi gerektiğini düşünüyorum.. Ben olsam öyle yapardım çünkü ortada somut bir başarı var..

"MİLLİ TAKIMI İSTEMEMEK ABSÜRT OLUR"

"Ülkenin temsil yeri bambaşka. Ben de çok isterim A Milli Takım'ın başına geçmeyi mama doğru zamanda doğru yerde olmak gerekir. İstememek absürt olur."

"KENDİ DÜNYASINA UYGUN OYUNCU SEÇMEKTE ÖZGÜR"

"Bizden Vukoviç milli takıma gitti, Riyad gitti, Skubiç devamlı gitmeye başladı, Amir genç milli.. Yani yabancı oyuncularımızı Milli Takım'a yollamaya başladık ama yerli oyuncularımızdan hiç gönderemedik.. Benim vurgum şuraya.. Tabii Milli Takım Teknik Direktörü kendi dünyasına uygun oyuncu seçmekte özgürdür ve hiç kimsenin bir şey söyleme hakkı yok.. Maç kadrosu için hiçbir şey demiyorum.. Ama 26 kişilik maç kadrosu seçilirken 40 puan almış bir takımdan, 17 maçta 9 gol yemiş bir takımdan, Türkiye Kupası'nı kazanmış bir takımdan, ki F.Bahçe, Beşiktaş, G.Saray, Trabzonspor, Başakşehir hepsini geçerek bunu yapmış, oyuncu alması gerekiyordu Futbol Direktörü'nün.. "