Tatsız prova
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, özel maçta karşılaştığı Makedonya ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılarımız, pazar günü oynayacağı kritik Kosova maçı öncesi tat vermedi.
TERİM'DEN 6 DEĞİŞİKLİK
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada 6 değişiklik gerçekleştirdi. Usta hoca, ikinci yarıda sırasıyla Cengiz Ünder, Hasan Ali, Selçuk İnan, Cenk Tosun, Emre Mor ve Burak Yılmaz'ı sahaya sürdü. Milli takımda Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.
İKİ KEZ OFSAYTA TAKILDI
Makedonya, ağlarımızı iki kez havalandırmasına rağmen ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 19'da Mojsov'un kafayla filelere gönderdiği top ile 53'te Alioski'nin ağlara yolladığı meşin yuvarlak ofsayt olarak değerlendirildi. Zayıf rakibi önünde fazla etkili olamayan A Milliler, pazar günkü kritik Kosova sınavı öncesi tat vermedi.
KOSOVA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ
2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda son iki maçını kazanan A Milli Takımımız, pazar günü saat 21.45'te Kosova ile çok kritik bir sınava çıkacak. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gidebilmek için ilk iki sırada yer alması gereken millilerin Arnavutluk'ta oynanacak bu mücadeleyi mutlaka kazanması gerekiyor. Kritik mücadeleyi TV 8 naklen ekranlara getirecek.
MAÇTAN NOTLAR...
Üsküp'teki seri bitti
Millilerin Üsküp'te Makedonya ile oynadığı maçlardaki galibiyet serisi sona erdi. Makedonya ile deplasmanda 3 maç yapan ay-yıldızlılar, bu karşılaşmaları 2-0, 2-1 ve 2-1'lik skorlarla kazanmayı başarmıştı. Milliler, 4. maçtan 0-0 berabere ayrılıp seriyi sonlandırdı.
Pandev kaptan çıktı
Makedonya'da Türk futbolunun yakından tanıdığı Goran Pandev de yer aldı. İtalya'da Genoa forması giyen 33 yaşındaki golcü, 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Pandev, dün akşam Makedonya'nın kaptanlığını yaptı.
Alkışlar Arda ve Burak'a
A Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan ve Burak Yılmaz, maç öncesi engelli bir taraftarla özel olarak ilgilendi. Ay-yıldızlı ekibin ısınmayı tamamlayarak soyunma odasına gittiği sırada saha kenarındaki engelli Ertan Şakiri'nin yanına giden Arda ve Burak, genç taraftara sarıldı.
Şener kadroda yok
Fatih Terim, Güray ve Okay'ı aday kadroya almazken, Şener'i ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardı. Emre Mor da solunum yollarındaki rahatsızlığı nedeniyle Makedonya karşısında yedek kaldı. Genç yıldız ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Süper Kupa bu statta
Milli maçın oynandığı II. Filip Arena, İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında yapılacak UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Balkanların en büyük 10 stadından biri olan II. Filip Arena'daki Süper Kupa finali 8 Ağustos'ta oynanacak.
SLOVENYA SEFERİ
Milli Takım, Makedonya'da oynadığı maç sonrası THY'nin özel uçağı ile İtalya'ya geçti. Ay-yıldızlı kafile, özel uçakla İtalya'nın Trieste kentine giderken buradan da karayolu ile Kosova maçı öncesinde kamp yapacağı Slovenya'nın Portoros kentine gidip hazırlıklarını burada yapacak.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 01:45
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
Tatsız prova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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