Tatsız prova

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, özel maçta karşılaştığı Makedonya ile 0-0 berabere kaldı. Ay-yıldızlılarımız, pazar günü oynayacağı kritik Kosova maçı öncesi tat vermedi.

A Milli Futbol Takımımız, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için oynadığı hazırlık maçında Makedonya ile 0-0 berabere kaldı. Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da yapılan maç, düşük tempoda oynandı. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı karşılaşma, golsüz sona erdi. Bu sonuçla millilerin üç maçlık galibiyet serisi de bitti. En son 9 Ekim 2016'da Dünya Kupası Eleme Grubu'nda İzlanda'ya 2-0 yenilen ay-yıldızlılar, sonrasında elemelerde Kosova ve Finlandiya'yı 2-0 yenmiş, özel maçta da Moldova'yı 3-1 mağlup etmişti.



TERİM'DEN 6 DEĞİŞİKLİK

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, karşılaşmada 6 değişiklik gerçekleştirdi. Usta hoca, ikinci yarıda sırasıyla Cengiz Ünder, Hasan Ali, Selçuk İnan, Cenk Tosun, Emre Mor ve Burak Yılmaz'ı sahaya sürdü. Milli takımda Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü ve Ozan Tufan 90 dakika sahada kaldı.



İKİ KEZ OFSAYTA TAKILDI

Makedonya, ağlarımızı iki kez havalandırmasına rağmen ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 19'da Mojsov'un kafayla filelere gönderdiği top ile 53'te Alioski'nin ağlara yolladığı meşin yuvarlak ofsayt olarak değerlendirildi. Zayıf rakibi önünde fazla etkili olamayan A Milliler, pazar günkü kritik Kosova sınavı öncesi tat vermedi.



KOSOVA MAÇI ÇOK ÖNEMLİ

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda son iki maçını kazanan A Milli Takımımız, pazar günü saat 21.45'te Kosova ile çok kritik bir sınava çıkacak. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na gidebilmek için ilk iki sırada yer alması gereken millilerin Arnavutluk'ta oynanacak bu mücadeleyi mutlaka kazanması gerekiyor. Kritik mücadeleyi TV 8 naklen ekranlara getirecek.



MAÇTAN NOTLAR...



Üsküp'teki seri bitti

Millilerin Üsküp'te Makedonya ile oynadığı maçlardaki galibiyet serisi sona erdi. Makedonya ile deplasmanda 3 maç yapan ay-yıldızlılar, bu karşılaşmaları 2-0, 2-1 ve 2-1'lik skorlarla kazanmayı başarmıştı. Milliler, 4. maçtan 0-0 berabere ayrılıp seriyi sonlandırdı.



Pandev kaptan çıktı

Makedonya'da Türk futbolunun yakından tanıdığı Goran Pandev de yer aldı. İtalya'da Genoa forması giyen 33 yaşındaki golcü, 2014-2015 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı. Pandev, dün akşam Makedonya'nın kaptanlığını yaptı.



Alkışlar Arda ve Burak'a

A Milli Takım'ın kaptanı Arda Turan ve Burak Yılmaz, maç öncesi engelli bir taraftarla özel olarak ilgilendi. Ay-yıldızlı ekibin ısınmayı tamamlayarak soyunma odasına gittiği sırada saha kenarındaki engelli Ertan Şakiri'nin yanına giden Arda ve Burak, genç taraftara sarıldı.



Şener kadroda yok

Fatih Terim, Güray ve Okay'ı aday kadroya almazken, Şener'i ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkardı. Emre Mor da solunum yollarındaki rahatsızlığı nedeniyle Makedonya karşısında yedek kaldı. Genç yıldız ikinci yarıda oyuna dahil oldu.



Süper Kupa bu statta

Milli maçın oynandığı II. Filip Arena, İspanya'nın Real Madrid ile İngiltere'nin Manchester United takımları arasında yapılacak UEFA Süper Kupa maçına ev sahipliği yapacak. Balkanların en büyük 10 stadından biri olan II. Filip Arena'daki Süper Kupa finali 8 Ağustos'ta oynanacak.



SLOVENYA SEFERİ

Milli Takım, Makedonya'da oynadığı maç sonrası THY'nin özel uçağı ile İtalya'ya geçti. Ay-yıldızlı kafile, özel uçakla İtalya'nın Trieste kentine giderken buradan da karayolu ile Kosova maçı öncesinde kamp yapacağı Slovenya'nın Portoros kentine gidip hazırlıklarını burada yapacak.