Milli takım uçağında kavga!

Makedonya ile hazırlık maçında karşılaşan A Milli Takım oyuncuları, İtalya'ya götüren uçakta olay çıktı. Milli Takım, Makedonya ile golsüz berabere kaldığı özel maçın ardından Slovenya kampı için Üsküp'ten gece özel uçakla ayrıldı. Slovenya'ya karayoluyla geçmek üzere üzere İtalya'nın Trieste kentine uçan Milli Takım'ın uçağına basın mensupları da alındı. Uçakta Barcelonalı Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırısı gündemi değiştirdi.

Uçak kalkmadan hemen önce Arda Turan arka tarafa doğru yürürken Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe'ye EURO-2016 sırasındaki haberler özellikle prim konusunda yazılanlar nedeniyle küfür edip saldırdı. Milli Takım'ın kaptanı, gazeteciye hakarete ve küfüre varan cümleler kurdu ve fiziksel saldırıda bulunup Meşe'nin boğazına sarıldı.

İkili arasındaki kavgayı durdurmak için yakın koltuklarda oturanlar müdahale etti. Araya girenlerin olmasına rağmen ciddi bir arbede yaşanan olay sonrası Arda Turan zor sakinleştirildi. Olaya Fatih Terim'in kayıtsız kaldığı görüldü.

"BİZ KİMDEN PARA ALMIŞIZ, KONUŞSANA ŞİMDİ!"

Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'ye kavga sırasında şunları söyledi: "Söyle Bilal Meşe, söyle orada mıydın? Bizle miydin de prim mevzusunu yazdın? Biz kimden para istemişiz? Kimden prim istemişiz? Konuş şimdi konuş. Hadi, onlar da burada! Burada soruyorum. Kim yazdırdı bunları sana. Kim söylüyor sana bunları söyle hadi. Seni bu uçağa kimler aldı. Bu ülke böyle senin gibileri uçağa alırlar tabii..."

Arda Turan, yaşananlarla ilgili bu sabah Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"(Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır..) #tbt Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri görüceksiniz... Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek, planları ve devamı... DEMİŞTİM!!! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmıycam diye (euro 2016)... Dün ilk defa Milli Takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi?? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında; yalanla, iftirayla, insanların onuruna laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler. Merak etmeyin. (3 5 kişiler). Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye... Neden? Çünkü düzen böyle gazeteciler ya (gazetecilik) aylar geçince unutuluyor ya.. Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar. Yok öyle insanın, karakterine, ailesine değerlerine laf atmak. Unutmayanı da var bunun.! Benim futbolculuğumu eleştiren gerçek gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye... Çünkü bu meslek olabilir. Ama aileme, değerlerime olmaz; gücüm yettiğince de buna izin vermiycem... Dün yaptığım doğrumuydu... Bilmem!!! Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olucağıma... Yüzüne, bağırarak, hakaret ederek, saldırarak cevap beklerim... Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış... Ha cevap aldım mı? YOK kıvırmaca... (klasik) aylarca sayfa doldurdu; ama karşımda iki kelime yok. (gerçi yarın konuşurlar) arkamdan..!!! Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü ne yaptıysa bedelini ödedi; öder de.. Allah'tan başka kimseden bir şey istemedi, beklemedi.. Hesabı da kimseye vermez... Arda Turan yola çıkarken İYİ FUTBOLCU, STAR, vs... olmak için ÇIKMADI... Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için ÇIKTI.. Her kim Şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa; Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır... iyi geceler"