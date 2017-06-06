''Kabul edilemez''
Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, A Milli Futbol Takımı'nın uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunan Arda Turan'ın hareketinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Böyle bir davranışın nelere yol açacağını en iyi görebilen insanlardan biri olduğuna dikkati çeken Gümüşdağ, "Kendi oyuncularımdan bazılarının karıştığı benzeri bir olaya tanıklık ettim. O gün ne düşünüyorsam bugün de aynı şeyi düşünüyorum. O el havaya kalktığı an, o sözler ağızdan çıktığı an, haddi aşmış oluyorsunuz ve gerekçeniz ne olursa olsun kendinizi haklı çıkarmanız mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.
Kendisinin Arda'yı ne kadar sevdiğini herkesin bildiğini vurgulayan Göksel Gümüşdağ, şunları kaydetti: "Cezalar, kanunlar, yaptırımlar göreceli olabilir ama kalplerdeki itibar, göreceli değildir. Ülkemizi dünya futbolunda temsil eden çok yetenekli ve özünde çok iyi niyetli bir çocuktur. Fakat bu yaptığı yanlıştır. Telafi edebilmesi için neler düşünüyor bilmiyorum ama kendisine bir ağabey olarak tavsiyem, ilk yapacağı şey, gazeteci arkadaşımız Bilal Meşe'den samimi bir özür dilemesidir."
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:05
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"Türkiye Futbol Direktörü ne iş yapar bilmiyorum"
Toplam 1
Yorum
Sefeer Kocaman öğrenmek istiyorsan git terim sana öğret sin. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Git hocan öğret sin.
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Resmen Fenerli
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alex sanane seni ne ilgilendirir.adam para için gelmedi FByi seçti baskılara rağmen bjkye gitmedi.NOKTA!!.
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Mancini, eski öğrencisini istiyor
Toplam 18
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Kadıköy Şampiyonu Hemen hemen hiç durmasın galerici de yong u da alsın gitsin.. valla taraftarın sevgilisi değil
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