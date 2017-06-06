 ''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim'' – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    ''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''

    ''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''

    Türkiye Futbol Direktörü , 'ın milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunması ve ardından milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili üzüldüğünü söyledi.

    Terim, ay-yıldızlıların Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet toplantısı yaptı.

    , yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, "Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim. Olayı ilk anda duymadım. Sonrasında da bana süzgeçten geçirilerek anlatıldı. Sabah detayları öğrenince bir toplantı yaptık ve böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:23
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