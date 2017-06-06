''Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim''
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Arda Turan'ın milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye fiziki ve sözlü saldırıda bulunması ve ardından milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili üzüldüğünü söyledi.
Terim, ay-yıldızlıların Slovenya kampında gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarıyla kısa süreli sohbet toplantısı yaptı.
Fatih Terim, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, "Çok üzüldüm. Olmamasını dilerdim. Olayı ilk anda duymadım. Sonrasında da bana süzgeçten geçirilerek anlatıldı. Sabah detayları öğrenince bir toplantı yaptık ve böyle bir karar aldık." ifadelerini kullandı.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 21:23
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"Türkiye Futbol Direktörü ne iş yapar bilmiyorum"
Toplam 1
Yorum
Sefeer Kocaman öğrenmek istiyorsan git terim sana öğret sin. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Git hocan öğret sin.
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Resmen Fenerli
Toplam 61
Yorum
alex sanane seni ne ilgilendirir.adam para için gelmedi FByi seçti baskılara rağmen bjkye gitmedi.NOKTA!!.
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Mancini, eski öğrencisini istiyor
Toplam 18
Yorum
Kadıköy Şampiyonu Hemen hemen hiç durmasın galerici de yong u da alsın gitsin.. valla taraftarın sevgilisi değil
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