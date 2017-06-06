Ay-yıldıza tam destek

Makedonya ile Türkiye arasında yapılan özel maça ev sahipliği yapan II. Filip Arena, büyük oranda boş kaldı.

Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgedeki müsabakaya iki takım taraftarları da ilgi göstermedi. 33 bin 460 kişi kapasiteli statta yaklaşık 5 bin taraftar yer aldı. A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ile yaptığı maçta Türk taraftarlar, dostluk görüntüleri verdi. Zaman zaman aralarında sorunlar yaşanan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaşlı futbolseverler, tribünlerde yan yana ay-yıldızlı ekibi destekledi.