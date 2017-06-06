 Asıl hedef Kosova – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    Asıl hedef Kosova

    Asıl hedef Kosova

    karşısında temkinli oynadıklarını dile getiren Futbol Direktörü , “Asıl gücümüzü göstermemiz gereken yer Kosova karşılaşması” dedi.

    Futbol Direktörü , karşılaşma sonrası Makedonya ile oynanan hazırlık maçında temkinli oynamaya çalıştıklarını söyledi. Pazar günü oynanacak Kosova maçının önemine dikkat çeken tecrübeli teknik adam şu ifadeleri kullandı: "Makedonya karşısında temkinli oynamaya çalıştık çünkü asıl gücümüzü göstermemiz gereken mücadele Kosova.

    KAYBA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
    Bir sezonun yorgunluğunu yaşayan oyuncularımdan kendilerini sakınmalarını istedim. Dünya Kupası yolunda kayba tahammülümüz yok. Çocukların pazar günü gereğini yapacağına inanıyorum. Kosova galibiyeti elemeleri aşma yolunda bize güç verecek. Dünya Kupası yolunda bu önemli engeli de aşarak yolumuza bakmak istiyoruz."
    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:51
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