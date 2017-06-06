Asıl hedef Kosova
Makedonya karşısında temkinli oynadıklarını dile getiren Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, “Asıl gücümüzü göstermemiz gereken yer Kosova karşılaşması” dedi.
KAYBA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK
Bir sezonun yorgunluğunu yaşayan oyuncularımdan kendilerini sakınmalarını istedim. Dünya Kupası yolunda kayba tahammülümüz yok. Çocukların pazar günü gereğini yapacağına inanıyorum. Kosova galibiyeti elemeleri aşma yolunda bize güç verecek. Dünya Kupası yolunda bu önemli engeli de aşarak yolumuza bakmak istiyoruz."
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 00:51
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Gomis'ten Galatasaray açıklaması
Toplam 3
Yorum
rameloww aslan kardes tiote eceli geldi vefat etti bunun gomis le ne alakası var ikiside zenci diye dediysen biz beyazlar ölümsüzmüyüz ?
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Millilerden golsüz prova
Toplam 10
Yorum
hakkı zaten elenip gitmek bile istemedikleri bariz ortada elensekte tatile çıksak modunda hepsi ruhsuzlar
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Muharrem Usta'dan sert tepki
Toplam 13
Yorum
Atmaca53 Atmacayı vurdular bir avuç kanı için..
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