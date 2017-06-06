 Arda Turan'a şok protesto! – Fotomaç – 06 Haziran 2017
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    06 Haziran 2017, Salı
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    'a şok protesto!

    <a href="/index/arda-turan?id=5c0e8040-0f7c-459a-9eeb-960fcf013955" class="" rel="tag">Arda Turan</a>'a şok protesto!

    Türkiye A Milli Futbol Takımı ve basın mensuplarını taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran , Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Basın toplantısı sırasında çoğu basın mensubu salonu terketti.

    Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran , düzenlediği basın toplantısıyla milli formayı bıraktığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcuyu protesto eden basın mensupları, Arda'nın toplantısı başladığı sırada salonu terketti. Salonda sadece birkaç kamera ile kameraman yer aldı. Arda'nın boş salona konuştuğu toplantıyı sadece aralarında Caner Erkin, Gökhan Gönül, Olcay Şahan gibi isimlerin olduğu futbolcular takip etti.

    1. 06 Haziran 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:00
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