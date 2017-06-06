Arda Turan'a şok protesto!
Türkiye A Milli Futbol Takımı ve basın mensuplarını taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan, Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Basın toplantısı sırasında çoğu basın mensubu salonu terketti.
- 06 Haziran 2017, Salı
- Güncelleme: 19:00
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Devler Ligi’nde Barça’yı isterim
Toplam 16
Yorum
tarafkartal öyle bir takım mı varmış? Hangi ligde? Estonya mı? :)))
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Şampiyona kısa forvet
Toplam 1
Yorum
Berlin Çok iyi bir Pivot daha alsınlar. Bir tane de iyi bir Türk oyuncu. Wane geldiyse. Kostas gidiyor.
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Kocaman'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
asil lacivert aykut'un takımdan gideceği günleri beklediğim anlar geldi aklıma. şimdi bir daha gelmiş olması kabus olmalı. taraftarın gazı aykutla alınmaz
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