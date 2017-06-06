Ahmet Çakar: "Arda sen cahil bir adamsın"

Bip uygulamasındaki 10 Numara muhabbet kanalına yorum yapan Ahmat Çakar, Arda'nın cahil biri olduğunu Bilal Meşe'nin ise iyi bir gazeteci olduğunu şu sözlerle açıkladı: "Bilal Meşe'yi 35-40 yıldır tanırım. Bilal Meşe kadar namuslu, haysiyetli, etik bir gazeteci ben hayatımda tanımadim. Ben bir gazeteciysem Bilal Meşe'nin sol kolu bile etmem. Ben hakemken o gazeteciydi ve aramızda bir sır varsa o sır onunla oölüme giderdi. Arda'nın Bilal Meşe'ye yaptığı bu hareketten dolayı bu Millet O'nu affetmez. Bilal Meşe geçen sene Fransa'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'nda haberler yapmış, prim istediler istemediler bunu yazmış olabilir. Tekzip yayınla, mahkemeye ver. Saldırı nedir ?

Arda o zaman kadro dışı bırakılmıştı. Niye kadro dışı bırakıldı, sadece Arda değil, Burak, Caner, Selçuk, Gökhan filan...Sonra araya Sayın Cumhurbaşkanı girdi, bizler de yazdık. Arda'yı bağıra bağıra milli takıma döndürdük. Bu prim mevzuları; Fatih Terim Arda'yı niye kadro dışı bıraktı ? Demek ki var. Prim mevzusu olmuş ki kadro dışı kaldı 2-3 maç. Bu varsa, bunu da gazetecinın yazması kadar doğal bir olay yok. Dünyanın her yerinde bu doğaldır ve gazeteci için görevdir.



"ZENGİN OLDUN, ÜNLÜ OLDUN AMA HERSEYDEN ÖNCE ADAM OLMAN ÖNEMLİ"

10 Numara muhabbet kanalında Arda'yı eleştirmeye devam eden Ahmet Çakar şöyle devam etti:

"Arda sen cahil adamsın. Tipine baktığım vakit futbolcuya benzemiyorsun, kusura bakma. Kalın bir bel , kalın ve çaplı bir kafa ama iyi bir futbolcusun. Yaptığın şey iyi futbol oynamak. bu yönüne lafım yok. Zengin oldun, ünlü oldun ama herseyden önce adam olman önemli. Deden yaşında bir adamın boğazına sarılıp 'seni bu uçağa alanın... diyemezsin !. Bu lafin bir kere Fatih Terim ya da Yıldırım Demirören'e gider. Onların haberi olmadan bu uçağa bir sinek bile binemez. Benim bildigim Fatih Terim ile Yıldırım Demiroren de bunu cezasız bırakmaz. Arda'nın yaptığı terbiyesizliktir, suçtur. Ortada görevini yapan bir gazeteciye basit yaralama ve küfürlü hakaret suçu var."