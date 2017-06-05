Rakip Makedonya
A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün saat 20.45’te deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak. Milliler daha sonra Kosova maçına, Slovenya’da hazırlanacak.
Milli Takım, bu karşılaşmanın ardından 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'ta Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürmek üzere Slovenya'ya gidecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise "Kosova maçı öncesi takımdaki eksiklerimizi göreceğiz. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:37
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Konyaspor: Kocaman F.Bahçe’ye hayırlı olsun
Toplam 25
Yorum
omurgasizligin nesine destek verelim alexi hacamasina mi,Daum´un ayagini kaydirmasina mi,yaptigi transferlerle klübün milyarlarini heba etmesine mi,sike yaptik demesine mi?
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Yanal rezaleti
Toplam 111
Yorum
TCelcius Hangi masalı anlatıyorsunuz trabzon top falan oynamadı yattı bursa dusmelıydı rizeninde kendi hatası ona buna suç bulmasın fener kurtarmadı
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Sinan Gümüş Benfica yolunda!
Toplam 18
Yorum
austin gidenin yerine bu yönetimin aldığı oyuncuları görnce eyvah.yoksa futboldan anlayan yönetim olsa o kadar üzülmessin..
Rakip Makedonya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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