Makedonya - Türkiye | Canlı Anlatım
A Milli Futbol Takımı, saat 20.45’te başlayan özel maçta deplasmanda Makedonya ile karşılaşıyor. Milliler daha sonra Kosova maçına, Slovenya’da hazırlanacak.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Makedonya ile karşılaşıyor. Üsküpte'ki II. Filip Arena'da saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Bulgar hakem Stanislav Todorov yönetiyor. Karşılaşma TV8'den naklen yayınlanıyor.
Milli Takım, bu karşılaşmanın ardından 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'ta Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürmek üzere Slovenya'ya gidecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise "Kosova maçı öncesi takımdaki eksiklerimizi göreceğiz. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.
Stat: II. Filip Arena
Hakemler: Stanislav Todorov, Diyan Valkov, Georgi Doynov (Bulgaristan)
Makedonya: Dimitrievski, Ristevski, Mojsov, Shikov, Alioski, Pandev, Hasani, Ristovski, Stjepanovic, Spirovski, Nestorovski
Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Arda Turan, Emre Çolak, Olcay Şahan, Yunus Mallı, Enes Ünal
- 05 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:17
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Trabzonspor'dan Ç. Rizespor'a sert yanıt
Toplam 13
Yorum
Karadeniz Soyunma koridorunda trabzonlu futbolcuların sevincini küfürlerini gördük Karadeniz bunu unutmaz Trabzonspora leke sürülmüştür Yazıklar olsun
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Galatasaray'da belirsizlik sürüyor
Toplam 3
Yorum
Gs Ergin Ataman a verilen kadroyu Obro ya ver ligde ilk 10 u göremez adam hep yüksek bütçeli takımların başına geçti.
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Eskişehirspor yönetimi yarın toplanıyor
Toplam 3
Yorum
Hakan Eses ..bizi ağlattın.
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