Makedonya - Türkiye | Canlı Anlatım

A Milli Futbol Takımı, özel maçta deplasmanda Makedonya ile karşılaşıyor. Üsküpte'ki II. Filip Arena'da saat 20.45'te başlayan mücadeleyi Bulgar hakem Stanislav Todorov yönetiyor. Karşılaşma TV8'den naklen yayınlanıyor.

Milli Takım, bu karşılaşmanın ardından 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'ta Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürmek üzere Slovenya'ya gidecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise "Kosova maçı öncesi takımdaki eksiklerimizi göreceğiz. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.







Stat: II. Filip Arena

Hakemler: Stanislav Todorov, Diyan Valkov, Georgi Doynov (Bulgaristan)



Makedonya: Dimitrievski, Ristevski, Mojsov, Shikov, Alioski, Pandev, Hasani, Ristovski, Stjepanovic, Spirovski, Nestorovski



Türkiye: Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Arda Turan, Emre Çolak, Olcay Şahan, Yunus Mallı, Enes Ünal