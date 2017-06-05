Makedonya - Türkiye | 20.45

A Milli Futbol Takımı, özel maçta bugün deplasmanda Makedonya ile karşılaşacak. Üsküpte'ki II. Filip Arena'da saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Bulgar hakem Stanislav Todorov yönetecek. Karşılaşma TV8'den naklen yayınlanacak.

Milli Takım, bu karşılaşmanın ardından 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 11 Haziran Pazar günü Arnavutluk'ta Kosova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürmek üzere Slovenya'ya gidecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ise "Kosova maçı öncesi takımdaki eksiklerimizi göreceğiz. Oyuncularıma güveniyorum" diye konuştu.



Millilerin 11'i şu şekilde: Volkan, Gökhan Gönül, Kaan, Çağlar, İsmail, Ozan Tufan, Arda, Emre Çolak, Yunus, Olcay, Enes Ünal.