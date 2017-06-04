Şener'den kötü haber!
Milli futbolcu Şener Özbayraklı, geçmiş dönemde uyluk arka grup adalesinden yaşadığı sakatlığın nüksetmesi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, uyluk arka grup adalesinde (hamstring) geçmiş dönemde yaşamış olduğu yaralanmanın, kulüp takımıyla yaptığı antrenman sırasında nüksetmesi üzerine A Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.
A Milli Takım teknik heyeti, sağlık heyetinin önerisini takiben yaptığı değerlendirme sonrasında futbolcunun tedavisini İstanbul'da sürdürmesine karar verdi."
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:18
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''2 hafta sonra tekrar sezonu açacağız"
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juan10 3-4-3 yada 3-4-1-2 ye alışmalıyız. 4-4-2 bitti artık. 4-3-3 de orta saha yol geçen hanı oluyor. 4-2-3-1 de gol atamıyoruz. En iyi 3-4-3
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Yanal rezaleti
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