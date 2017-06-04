 Şener'den kötü haber! – Fotomaç – 04 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Haziran 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Şener'den kötü haber!

    Şener'den kötü haber!

    Milli futbolcu Şener Özbayraklı, geçmiş dönemde uyluk arka grup adalesinden yaşadığı sakatlığın nüksetmesi üzerine A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Savunma oyuncusu Şener Özbayraklı, uyluk arka grup adalesinde (hamstring) geçmiş dönemde yaşamış olduğu yaralanmanın, kulüp takımıyla yaptığı antrenman sırasında nüksetmesi üzerine A Milli Takım'ın Makedonya ve Kosova maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

    A Milli Takım teknik heyeti, sağlık heyetinin önerisini takiben yaptığı değerlendirme sonrasında futbolcunun tedavisini İstanbul'da sürdürmesine karar verdi."

    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:18
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şener'den kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.