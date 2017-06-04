Milli mesai başladı
A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Makedonya ile yapacağı özel müsabaka için bu ülkeye gitti.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde dün toplanan milliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla başkent Üsküp'e hareket etti.
Milli takım kafilesi, kendilerini taşıyacak uçağa genel havacılık terminalinden giriş yaptı. Beşiktaşlı futbolcular Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Caner Erkin ile Çin ekibi Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz, kafileden ayrı olarak terminale geldi.
- Yoğun program
Makedonya ile yarın özel maçta karşı karşıya gelecek milli takımı yoğun bir program bekliyor.
Milli takım kafilesi, başkent Üsküp'te yarın oynanacak müsabakanın hemen ardından kamp için Slovenya'ya geçecek.
Üsküp'ten uçakla İtalya'nın Trieste kentine, oradan da kara yoluyla Slovenya'nın Portoroz şehrine gidecek olan milliler, 10 Haziran Cumartesi gününe kadar burada kamp yapacak.
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Haziran Pazar günü Kosova'yla, Arnavutluk'un İşkodra kentinde karşılaşacak milli takım, 10 Haziran Cumartesi günü öğle saatlerinde bu şehre geçecek.
- 04 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:53
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Bir adım önde
Toplam 8
Yorum
evet gel dede bir sen eksiktin
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4 oyuncuyla anlaştık
Toplam 5
Yorum
ddedde 20 Yaşındaki Kazmaları sen zengin ettin.F.Terimde oynatıp duruyor Milli Takımda.Türk futbolunun geldiği nokta sizin eseridir.
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Böylesi tarihinde yok!
Toplam 15
Yorum
evet göndermeyin sinanı fırsat verin iyi oynuyor ama doğru düzgün oynatmıyonuz adamı
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