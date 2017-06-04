 Milli mesai başladı – Fotomaç – 04 Haziran 2017
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    04 Haziran 2017, Pazar
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    Milli mesai başladı

    Milli mesai başladı
    Süper Lig'in tamamlanmasıyla birlikte A Milli Takım kampa girdi. Ligde dün forma giyen isimlerin dışındakiler Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde bir araya geldi. Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bugün tam kadro çalışmaya başlayacak olan ay-yıldızlılar, 14.30'da Üsküp'e hareket edecek. 5 Haziran'da Makedonya ile hazırlık maçı oynayacak olan milliler, 11 Haziran'da da Kosova'yla Dünya Kupası eleme karşılaşmasına çıkacak. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını belirten Terim, "Futbolcular yoğun bir lig maratonu geride bıraktı. Şimdi ay-yıldızlı arma için ellerinden geleni yapacaklar" ifadelerini kullandı.
    1. 04 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:57
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