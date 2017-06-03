 Milliler toplanıyor – Fotomaç – 03 Haziran 2017
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    03 Haziran 2017, Cumartesi
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    Milliler toplanıyor

    Milliler toplanıyor

    Makedonya ve Kosova maçları için bugün mesaiye başlanacak.

    , Makedonya'yla Pazartesi günü yapacağı özel maç ve Kosova'yla 11 Haziran'da oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakasının hazırlıklarına bugün başlayacak. Milliler, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk antrenmanı yapacak. Bu idmanda, kulüp takımlarıyla sezonu tamamlayan futbolcular yer alacak. Makedonya karşılaşması için yarın Üsküp'e hareket edecek olan ay-yıldızlılar, Kosova karşılaşması için de 10 Haziran Cumartesi günü Trieste'den uçakla Tiran'a, oradan da otobüsle maçın oynanacağı İşkodra'ya geçecek.
    1. 03 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:23
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