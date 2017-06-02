Futbolda milli mesai

Aday kadroya davet edilen oyuncular Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk antrenmanı yapacak. Bu antrenmanda, kulüp takımlarıyla sezonu tamamlayan futbolcular yer alacak.

Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve burada Marriott Otel'de kampa girecek ay-yıldızlılar, aynı gün müsabakanın oynanacağı II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.

A Milli Takım'ın Makedonya ile oynayacağı özel maç, 5 Haziran Pazartesi günü TSİ 20.45'te başlayacak.

Makedonya maçının ardından uçakla Üsküp'ten İtalya'nın Trieste kentine gidecek A Milli Takım kafilesi, buradan otobüsle Slovenya'nın Portoroz şehrine geçecek. Kempinski Palace'ta konaklayacak ay-yıldızlılar, Kosova maçı öncesindeki antrenmanlarını ise Koper Futbol Takımı'nın müsabakalarına ev sahipliği yapan Bonifika Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

Ay-yıldızlılar, Kosova karşılaşması için 10 Haziran Cumartesi günü Trieste'den uçakla Tiran'a, oradan da otobüsle maçın oynanacağı İşkodra'ya geçecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aynı gün TSİ 18.45'te takımın kamp yapacağı Colosseo Otel'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Kosova maçının hazırlıklarını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Loro Boriçi Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kosova ile Türkiye arasındaki karşılaşma 11 Haziran Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım kafilesi, Kosova maçının ardından Tiran üzerinden İstanbul'a dönecek.

- Aday kadro

Makedonya ve Kosova maçları için açıklanan aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Berke Özer (Altınordu), Harun Tekin (Bursaspor), Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Volkan Şen (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Selçuk İnan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Enes Ünal (Villarreal), Yunus Mallı (Wolfsburg).