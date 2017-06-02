Futbolda milli mesai
A Milli Futbol Takımı, Makedonya'yla 5 Haziran Pazartesi günü yapacağı özel maç ve Kosova'yla 11 Haziran Pazar günü oynayacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakasının hazırlıklarına yarın başlayacak.
Aday kadroya davet edilen oyuncular Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk antrenmanı yapacak. Bu antrenmanda, kulüp takımlarıyla sezonu tamamlayan futbolcular yer alacak.
Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve burada Marriott Otel'de kampa girecek ay-yıldızlılar, aynı gün müsabakanın oynanacağı II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.
A Milli Takım'ın Makedonya ile oynayacağı özel maç, 5 Haziran Pazartesi günü TSİ 20.45'te başlayacak.
Makedonya maçının ardından uçakla Üsküp'ten İtalya'nın Trieste kentine gidecek A Milli Takım kafilesi, buradan otobüsle Slovenya'nın Portoroz şehrine geçecek. Kempinski Palace'ta konaklayacak ay-yıldızlılar, Kosova maçı öncesindeki antrenmanlarını ise Koper Futbol Takımı'nın müsabakalarına ev sahipliği yapan Bonifika Stadyumu'nda gerçekleştirecek.
Ay-yıldızlılar, Kosova karşılaşması için 10 Haziran Cumartesi günü Trieste'den uçakla Tiran'a, oradan da otobüsle maçın oynanacağı İşkodra'ya geçecek. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, aynı gün TSİ 18.45'te takımın kamp yapacağı Colosseo Otel'de bir basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, Kosova maçının hazırlıklarını TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Loro Boriçi Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kosova ile Türkiye arasındaki karşılaşma 11 Haziran Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak.
A Milli Takım kafilesi, Kosova maçının ardından Tiran üzerinden İstanbul'a dönecek.
- Aday kadro
Makedonya ve Kosova maçları için açıklanan aday kadroda şu oyuncular yer alıyor:
Berke Özer (Altınordu), Harun Tekin (Bursaspor), Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Gökhan Gönül, Caner Erkin, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Volkan Şen (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık, Semih Kaya, Selçuk İnan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Emre Mor (Borussia Dortmund), Serdar Gürler (Gençlerbirliği), Deniz Türüç (Kayserispor), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Emre Çolak (Deportivo La Coruna), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan (Trabzonspor), Arda Turan (Barcelona), Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Enes Ünal (Villarreal), Yunus Mallı (Wolfsburg).
- 02 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:36
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Galatasaray, Atiker Konyaspor’u ağırlıyor
Toplam 2
Yorum
CA GS KALESİNE 1,2,3,4 GOL BIRAKIP GİDEBİLİR İSTAN BAK TUDOR HOCA VE GS TAKIMI VE BAŞKAN OZBEK . YÜRÜ KONYALIM YÜRÜ DİYE BİR TÜRKÜ VAR YA SAHANIZDA BU GERÇEK OLABİLİR. AYKUT HOCA CİN BİR HO
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A Milli Takım’a ‘dört’ Beşiktaşlı
Toplam 4
Yorum
Cenk Arkadaş neye göre BJK 90 dakka oynamamış,sakatlıktan çıkmış Caner i alman.
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Luce’nin yerine Mancini
Toplam 3
Yorum
kpt he ballı adam, elle tutulur doğru dürüst başarısı yok, biri atıyor bir diğeri kapıyor.
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