Todorov düdük çalacak
A Milli Takımı'nın Makedonya ile 5 Haziran Pazartesi günü deplasmanda yapacağı hazırlık maçını Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Stanislav Todorov yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak maçta Todorov'un yardımcılıklarını, Diyan Valkov ve Georgi Doynov yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Makedonya Futbol Federasyonundan Konstantin Vhalo olacak.
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:23
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 71
Yorum
Fenerli_bey Ekici fenere verilmesin diye TS ye bedava olcayi veren, lensi alamayalim diye teklifler sunan Jokey Kulubune artik biz de engel koycaz.
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Aboubakar’a teklif iddiası
Toplam 71
Yorum
Fenerli_bey yahu susim bugun diyorum ama yok. su gormemis Jokey kulupluler demirorenin borcunu odemiyorlar hakemleri bir yil daha ayartsin diye. :)))
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Fatih Terim'den sürpriz isimler
Toplam 18
Yorum
ANDIRINLI Bu seçilmiş olan milli takımda bir tek KONYASPORlunun olmaması yanlış. F. Terim bunu hep yapıyor ne buluyor bu 3 büyük yedeklerinde.
Todorov düdük çalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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