 Todorov düdük çalacak – Fotomaç – 01 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Todorov düdük çalacak

    Todorov düdük çalacak

    A Milli Takımı'nın Makedonya ile 5 Haziran Pazartesi günü deplasmanda yapacağı hazırlık maçını Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Stanislav Todorov yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak maçta Todorov'un yardımcılıklarını, Diyan Valkov ve Georgi Doynov yapacak.

    Müsabakanın dördüncü hakemi ise Makedonya Futbol Federasyonundan Konstantin Vhalo olacak.

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Todorov düdük çalacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.