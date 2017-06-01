Todorov düdük çalacak

A Milli Takımı'nın Makedonya ile 5 Haziran Pazartesi günü deplasmanda yapacağı hazırlık maçını Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Stanislav Todorov yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da TSİ 20.45'te başlayacak maçta Todorov'un yardımcılıklarını, Diyan Valkov ve Georgi Doynov yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Makedonya Futbol Federasyonundan Konstantin Vhalo olacak.