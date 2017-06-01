 Fatih Terim'den sürpriz isimler – Fotomaç – 01 Haziran 2017
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    01 Haziran 2017, Perşembe
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    Fatih Terim'den sürpriz isimler

    Fatih Terim'den sürpriz isimler

    A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ve Kosova maçları için aday kadrosu açıklandı.

    A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Makedonya ile oynayacağı özel maçın ve 11 Haziran'da Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

    A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:

    Berke Özer - Altınordu A.Ş.
    Harun Tekin - Bursaspor
    Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK
    Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş.
    Kaan Ayhan - Fortuna Düsseldorf
    Şener Özbayraklı - Fenerbahçe A.Ş.
    Ahmet Yılmaz Çalık - Galatasaray A.Ş.
    Çağlar Söyüncü - SC Freiburg
    Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş.
    Semih Kaya - Galatasaray A.Ş.
    Caner Erkin - Beşiktaş A.Ş.
    Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş.
    İsmail Köybaşı - Fenerbahçe A.Ş.
    Ozan Tufan - Fenerbahçe A.Ş.
    Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş.
    Emre Mor - Borussia Dortmund
    Serdar Gürler - Gençlerbirliği
    Volkan Şen - Fenerbahçe A.Ş.
    Deniz Türüç - Kayserispor
    Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor
    Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş.
    Emre Çolak - RC Deportivo de La Coruña
    Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş.
    Arda Turan - FC Barcelona
    Cengiz Ünder - Medipol Başakşehir FK
    Olcay Şahan - Trabzonspor A.Ş.
    Burak Yılmaz - Beijing Guoan FC
    Cenk Tosun - Beşiktaş A.Ş.
    Enes Ünal - Villarreal CF
    Yunus Mallı - VfL Wolfsburg

    1. 01 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:58
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