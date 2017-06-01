Fatih Terim'den sürpriz isimler
A Milli Futbol Takımı'nın Makedonya ve Kosova maçları için aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Makedonya ile oynayacağı özel maçın ve 11 Haziran'da Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.
A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:
Berke Özer - Altınordu A.Ş.
Harun Tekin - Bursaspor
Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK
Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş.
Kaan Ayhan - Fortuna Düsseldorf
Şener Özbayraklı - Fenerbahçe A.Ş.
Ahmet Yılmaz Çalık - Galatasaray A.Ş.
Çağlar Söyüncü - SC Freiburg
Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş.
Semih Kaya - Galatasaray A.Ş.
Caner Erkin - Beşiktaş A.Ş.
Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş.
İsmail Köybaşı - Fenerbahçe A.Ş.
Ozan Tufan - Fenerbahçe A.Ş.
Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş.
Emre Mor - Borussia Dortmund
Serdar Gürler - Gençlerbirliği
Volkan Şen - Fenerbahçe A.Ş.
Deniz Türüç - Kayserispor
Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor
Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş.
Emre Çolak - RC Deportivo de La Coruña
Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş.
Arda Turan - FC Barcelona
Cengiz Ünder - Medipol Başakşehir FK
Olcay Şahan - Trabzonspor A.Ş.
Burak Yılmaz - Beijing Guoan FC
Cenk Tosun - Beşiktaş A.Ş.
Enes Ünal - Villarreal CF
Yunus Mallı - VfL Wolfsburg
- 01 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:58
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Şampiyon Konyaspor
Toplam 18
Yorum
armadaki yıldız buda demektir ki fener ile gs 3 üncülük yarışına girecekler. yerlerini bilsinler. basket voleybol ve kürek sporu ile ilgilensinler
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1000 imza hazır
Toplam 7
Yorum
çagatay hadi inşallah dursunu gönderecez
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1000 imza hazır
Toplam 7
Yorum
öğretici bu adam çapsızın vizyonsuzun teki, imza atmayan GS a ihanet ediyor demektir ! GS ı seven imzalar !
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