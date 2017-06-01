Fatih Terim'den sürpriz isimler

A Milli Takımımızın 5 Haziran'da Makedonya ile oynayacağı özel maçın ve 11 Haziran'da Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşmasının aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından belirlenen aday kadroda şu isimler yer alıyor:



Berke Özer - Altınordu A.Ş.

Harun Tekin - Bursaspor

Volkan Babacan - Medipol Başakşehir FK

Gökhan Gönül - Beşiktaş A.Ş.

Kaan Ayhan - Fortuna Düsseldorf

Şener Özbayraklı - Fenerbahçe A.Ş.

Ahmet Yılmaz Çalık - Galatasaray A.Ş.

Çağlar Söyüncü - SC Freiburg

Mehmet Topal - Fenerbahçe A.Ş.

Semih Kaya - Galatasaray A.Ş.

Caner Erkin - Beşiktaş A.Ş.

Hasan Ali Kaldırım - Fenerbahçe A.Ş.

İsmail Köybaşı - Fenerbahçe A.Ş.

Ozan Tufan - Fenerbahçe A.Ş.

Selçuk İnan - Galatasaray A.Ş.

Emre Mor - Borussia Dortmund

Serdar Gürler - Gençlerbirliği

Volkan Şen - Fenerbahçe A.Ş.

Deniz Türüç - Kayserispor

Emre Akbaba - Aytemiz Alanyaspor

Oğuzhan Özyakup - Beşiktaş A.Ş.

Emre Çolak - RC Deportivo de La Coruña

Yusuf Yazıcı - Trabzonspor A.Ş.

Arda Turan - FC Barcelona

Cengiz Ünder - Medipol Başakşehir FK

Olcay Şahan - Trabzonspor A.Ş.

Burak Yılmaz - Beijing Guoan FC

Cenk Tosun - Beşiktaş A.Ş.

Enes Ünal - Villarreal CF

Yunus Mallı - VfL Wolfsburg