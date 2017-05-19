 ''TFF sürekli peşimdeydi'' – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    ''TFF sürekli peşimdeydi''

    ''TFF sürekli peşimdeydi''

    Bild’e konuşan , “TFF sürekli peşimdeydi. Bana sunulan kağıdın içeriğini bilmeden imzaladım” derken, Fatih Terim, Löw’ü suçladı.

    TFF'nin, "Türkiye'yi seçti" dediği gurbetçi oyuncu Kerem Demirbay Almanya'yı tercih ettiğini duyurunca büyük bir kriz çıktı. Konuyla ilgili Bild gazetesine konuşan Kerem, TFF'nin sürekli kendisinden Türkiye için oynamasını talep ettiğini ve kendisine sunulan mektubun içeriğini incelemeden kağıda imza attığını söyledi. "Löw ile konuştum ve Alman Milli Takımı'nı tercih ettim" diyen 23 yaşındaki oyuncunun rahat tavırları ve sözleri ise TFF'yi çileden çıkardı. Türk Milli Takımı Futbol Direktörü Fatih Terim, hem Löw'ün hem de Kerem'in yanlış yaptığını söylerken, oyuncu Türk sporseverlerden tepki çekti.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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