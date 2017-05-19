 Fatih Terim’den kutlama mesajı – Fotomaç – 19 Mayıs 2017
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    19 Mayıs 2017, Cuma
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    Fatih Terim’den kutlama mesajı

    Fatih Terim’den kutlama mesajı

    Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünü, Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle tebrik etti.

    TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Evkur Yeni Malatyaspor, Malatyalıları sevince boğarken Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de sarı-siyahlı kulübe bir tebrik mesajı iletti. Terim mesajında, "Evkur Yeni Malatyaspor'un 2016-2017 sezonunda gösterdiği başarılı performans sonucu Spor Toto Süper Lig'e yükselmesini en en içten dileklerimle tebrik ederim. Yönetim kurulunu, teknik ve idari kadroyu, futbolcuları ve de tüm camiayı kutlar, yeni sezonda başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
    1. 19 Mayıs 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 17:29
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