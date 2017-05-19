Fatih Terim’den kutlama mesajı
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor Kulübünü, Süper Lig’e yükselmesi nedeniyle tebrik etti.
- 19 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:29
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Lens hamlesi
Toplam 25
Yorum
WUNKEN FIKRET BASKAN ALLAH ASKINA BU ADAMDA NE GORDUNUZ YAHU ADAM 45 DAKKADAN SONRA KAPLUMBAGAYA DONUYOR YURUYOR BITIYOR ALINACAK ADAM STOCH FBDEN
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Herkes uyurken Q7 çalışıyor
Toplam 3
Yorum
q7 kardesş sen işine bak hangi ruh sende varsa artık bilemiyorum
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''Bizi bırakmayın''
Toplam 10
Yorum
32.adam Para herkesi mutlu eder tabi ki!!
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