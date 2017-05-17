Kerem Demirbay seçimini yaptı

Hoffenheim forması giyen Türk asıllı futbolcu Kerem Demirbay, bir anda gündemin ilk maddesi oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in genç oyuncuyu ikna ettiği ve Demirbay'ın da Ay-Yıldızlı formayı seçtiği ifade edildi. Ancak bu açıklamanın hemen ardından Almanya Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadroda Kerem Demirbay'ın da ismi yer aldı. Almanya, Rusya'da yapılacak olan Konfederasyon Kupası kadrosunda Kerem Demirbay'a da yer verdi. Genç oyuncunun kulübü Hoffenheim da, resmi twitter hesabından, Almanya'nın Rusya'ya gidecek olan kadrosunu paylaştı. Hoffenheim, Kerem Demirbay'ın da kadroda olduğuna dikkat çekti. Kerem Demiray ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada tercihini Almanya'dan yana kullandığını söyledi.



Kerem Demirbay'ın açıklamaları şöyle:



"Joachim Löw tarafından Konfederasyon Kupası kadrosunda çağrıldığım için çok mutluyum. Sonuçta burada doğan ve büyüyen biri olarak Alman Milli Takımı forması giymek hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için ve Almanya Milli Takımına çağrıldığım için gurur duyuyorum"







Almanya'nın açıkladığı kadro:







TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama (Açıklama hala TFF'nin resmi internet sitesinde yer alıyor:

Yurt dışındaki kulüplerde futbol oynayan Türk asıllı oyunculardan Kerem Demirbay, Türk Milli Takım forması giyecek.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından uzun süredir takip edilen ve Türk Milli Takımı'na kazandırılmak istenen Demirbay, resmi başvurusunu da yaptı. Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen genç oyuncu, bir kaç gün evvel yazılı olarak Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti.

Fatih Terim'in yurt dışında oynayan oyunculara giden çağrı listesinde adı bulunan ve bir sonraki kampa davet edilen Kerem Demirbay'ın gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra Kosova maçı kampına katılması bekleniyor.





TFF'den bir açıklama daha

Bundesliga takımlarından Hoffenheim'da forma giyen futbolcu Kerem Demirbay'la ilgili sitemizden yapılan açıklama ile eş zamanlı olarak Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri basınla paylaşmıştır.

Aşağıda Kerem Demirbay'ın ıslak imzası ile Türk Milli Takımı'nı tercih ettiği belge, yasal sürece sokulmuşken, oyuncu 'son dakika' kararını değiştirdiğini duyurmuştur.



Daha evvel Türk Milli takımında oynamak istediğini beyan eden, bunun için kendisiyle kurulan tüm diyaloglarda tavrını Türk Milli Takımı'ndan yana gösteren oyuncunun son dakika kararını değiştirmesine neden olan gerekçelerine saygı duyuyor ve futbol yaşantısında başarılar diliyoruz.







Mektubun Türkçe çevirisi

