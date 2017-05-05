Kosova-Türkiye maçı biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 11 Haziran Pazar günü Kosova ile deplasmanda oynayacağı maçın, Türk taraftarlar için olan biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı'nda oynanacak maç için 30 lira olan misafir tribün biletlerinin satışının, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladığı ifade edildi.
Biletlerin sadece "taraftarkulubu.tff.org" sitesinden alınabileceğinin belirtildiği açıklamada, Milli Takım Taraftar Kulübü Üyeleri için genel bilet satışının, 10 Mayıs Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi.
- 05 Mayıs 2017, Cuma
- Güncelleme: 19:17
- Elde var bir!
Toplam 18
Yorum
Murat SEN FENERBAHÇELİ DEĞİLSİN. OLAMAZSIN DA HİÇBİR ZAMAN. İSTİFAYMIŞ !
- Aboubakar ve Cenk Fener'i solladı
Toplam 1
Yorum
Beşiktaşlı Derbiyi kazanmak istiyorsan Cenk ile başlama Şenol Hoca.Siz bu adama hiç mi kuvvet çalışması yaptırmıyosunuz.
- G.Saray'da gündem Çin sermayesi!
Toplam 26
Yorum
rüyaa fener ve bjk halkla daha çok yanyanalar, gs belli bir zümrenin takımı olduğundan taraftarına da dokunmaz, nasılsa takım liselilerin takımı
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