Fatih Terim, sportif direktörlerle bir araya geldi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenen Sportif Direktörlük Sertifika Programı'nın dördüncü ve son bölümü, sona erdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki programın son gününde katılımcılarla bir araya gelen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, bu eğitimin sadece Türkiye'de değil UEFA'ya üye ülkeler içinde de bir ilk olduğunu kaydetti.
Programda alanında uzman kişilerin futbolun pek çok farklı alanında eğitim verdiğini belirten Terim, "Günümüz futbolunda profesyonel futbol yöneticiliği büyük önem kazandı. Yakın gelecekte profesyonel futbol yöneticilerinin zorunlu kadrolar içinde yer alması için çalışmalar yapılıyor. Bu profesyonellerin de TFF'nin vereceği eğitimi almış kişiler olmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
Programın sonunda Fatih Terim, katılımcılara belgelerini takdim etti.
- 04 Mayıs 2017, Perşembe
- Güncelleme: 18:39
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Ceksın Beşiktaş oyuncu piyasası yapıp satmalı.. Yerine kaliteli oyuncu lazım Mitrovic bence iyi bir oyuncu özgüven eksiği var
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CLman Balo ile mucadele gucu artar diye dusunenin futbol bilgisini degil, gunluk hayat bilgisini bile sorgularim..ayrica hicbirsey olmaz balo dan.
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sanane ulan necati
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