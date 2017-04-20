 Fatih Terim’in prensleri – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    ’in prensleri

    Fatih Terim’in prensleri

    , yeni Emre Mor'lar keşfetmek için Moldova ve İsviçre U23 milli takımlarında oynayan isimleri takibe aldı.

    Türk asıllı ve 'ı (fotoğrafta) A Milli Takım'a kazandırmayı hedefleyen Terim, temaslara başladı. Bonservisi Heerenveen'de olan ve Rabotnicki'de kiralık oynayan 18 yaşındaki Elif, orta sahada, Basel'in altyapısından yetişen ve sezonu Lugano'a kiralık geçiren 19 yaşındaki Eray ise defansta görev yapıyor.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:54
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