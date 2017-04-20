Fatih Terim’in prensleri
Fatih Terim, yeni Emre Mor'lar keşfetmek için Moldova ve İsviçre U23 milli takımlarında oynayan isimleri takibe aldı.
Türk asıllı Elif Elmas ve Eray Cümart'ı (fotoğrafta) A Milli Takım'a kazandırmayı hedefleyen Terim, temaslara başladı. Bonservisi Heerenveen'de olan ve Rabotnicki'de kiralık oynayan 18 yaşındaki Elif, orta sahada, Basel'in altyapısından yetişen ve sezonu Lugano'a kiralık geçiren 19 yaşındaki Eray ise defansta görev yapıyor.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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