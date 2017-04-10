Milli futbolcudan referandum mesajı
Türkiye'de 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan başkanlık referandumu için yurt içindeki seçmenler 16 nisana kilitlenirken, yurt dışındaki seçmenler oy kullanmaya başladı.
Referandum için Milli Takımın golcülerinden Mevlüt Erdinç de sandık başına gitti. Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Metz'te sürdüren Mevlüt yaptığı paylaşımda "Oyumuzu kullandık kararımız net" ifadelerini kullandı.
Mevlüt Erdinç Fransa 1. Ligi'nde bu sezon attığı 6 golle takımın en golcü oyuncuları arasında yer alıyor.
BURAK YILMAZ OYUNU KULLANDI
Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için yurt dışında 27 Mart'ta başlayan oylama, bu akşam saat 21.00'de sona erecek. Çin futbol takımı Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz da bugün Türk Büyükelçiliği'ne giderek referandum oyunu verdi.
Burak Yılmaz, oy sonrası çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından da paylaştı. Futbolcu bu paylaşımına "Ülkemiz için oyumuzu kullandık" notunu düştü.
BU SEZON BİR İLK!
Bu seçimde öncekilerden farklı olarak, seçmenler sadece bağlı oldukları konsolosluklarda değil, herhangi bir yurt dışı temsilcilikte oylarını kullanabilecekler. Yurt dışındaki seçmenler ayrıca 31 gümrük kapısında, 27 Mart-16 Nisan tarihleri arasında da oylarını kullanabilirler.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:32
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Milli futbolcudan referandum mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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