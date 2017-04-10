 Milli futbolcudan referandum mesajı – Fotomaç – 10 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Milli futbolcudan referandum mesajı

    Milli futbolcudan referandum mesajı

    Türkiye'de 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan başkanlık referandumu için yurt içindeki seçmenler 16 nisana kilitlenirken, yurt dışındaki seçmenler oy kullanmaya başladı.

    Referandum için Milli Takımın golcülerinden de sandık başına gitti. Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Metz'te sürdüren Mevlüt yaptığı paylaşımda "Oyumuzu kullandık kararımız net" ifadelerini kullandı.

    Mevlüt Erdinç Fransa 1. Ligi'nde bu sezon attığı 6 golle takımın en golcü oyuncuları arasında yer alıyor.

    BURAK YILMAZ OYUNU KULLANDI
    Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için yurt dışında 27 Mart'ta başlayan oylama, bu akşam saat 21.00'de sona erecek. Çin futbol takımı Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz da bugün Türk Büyükelçiliği'ne giderek referandum oyunu verdi.

    Burak Yılmaz, oy sonrası çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından da paylaştı. Futbolcu bu paylaşımına "Ülkemiz için oyumuzu kullandık" notunu düştü.

    BU SEZON BİR İLK!
    Bu seçimde öncekilerden farklı olarak, seçmenler sadece bağlı oldukları konsolosluklarda değil, herhangi bir yurt dışı temsilcilikte oylarını kullanabilecekler. Yurt dışındaki seçmenler ayrıca 31 gümrük kapısında, 27 Mart-16 Nisan tarihleri arasında da oylarını kullanabilirler.

    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Milli futbolcudan referandum mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.