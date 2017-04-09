Milli futbolcudan referandum mesajı

Referandum için Milli Takımın golcülerinden Mevlüt Erdinç de sandık başına gitti. Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Metz'te sürdüren Mevlüt yaptığı paylaşımda "Oyumuzu kullandık kararımız net" ifadelerini kullandı.

Mevlüt Erdinç Fransa 1. Ligi'nde bu sezon attığı 6 golle takımın en golcü oyuncuları arasında yer alıyor.



BURAK YILMAZ OYUNU KULLANDI

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için yurt dışında 27 Mart'ta başlayan oylama, bu akşam saat 21.00'de sona erecek. Çin futbol takımı Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz da bugün Türk Büyükelçiliği'ne giderek referandum oyunu verdi.



Burak Yılmaz, oy sonrası çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından da paylaştı. Futbolcu bu paylaşımına "Ülkemiz için oyumuzu kullandık" notunu düştü.





BU SEZON BİR İLK!

Bu seçimde öncekilerden farklı olarak, seçmenler sadece bağlı oldukları konsolosluklarda değil, herhangi bir yurt dışı temsilcilikte oylarını kullanabilecekler. Yurt dışındaki seçmenler ayrıca 31 gümrük kapısında, 27 Mart-16 Nisan tarihleri arasında da oylarını kullanabilirler.

