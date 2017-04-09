Milli futbolcudan referandum mesajı
Türkiye'de 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan başkanlık referandumu için yurt içindeki seçmenler 16 nisana kilitlenirken, yurt dışındaki seçmenler oy kullanmaya başladı.
Referandum için Milli Takımın golcülerinden Mevlüt Erdinç de sandık başına gitti. Kariyerini Fransa Ligue 1 takımlarından Metz'te sürdüren Mevlüt yaptığı paylaşımda "Oyumuzu kullandık kararımız net" ifadelerini kullandı.
Mevlüt Erdinç Fransa 1. Ligi'nde bu sezon attığı 6 golle takımın en golcü oyuncuları arasında yer alıyor.
BURAK YILMAZ OYUNU KULLANDI
Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumu için yurt dışında 27 Mart'ta başlayan oylama, bu akşam saat 21.00'de sona erecek. Çin futbol takımı Beijing Guoan'da forma giyen Burak Yılmaz da bugün Türk Büyükelçiliği'ne giderek referandum oyunu verdi.
Burak Yılmaz, oy sonrası çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından da paylaştı. Futbolcu bu paylaşımına "Ülkemiz için oyumuzu kullandık" notunu düştü.
BU SEZON BİR İLK!
Bu seçimde öncekilerden farklı olarak, seçmenler sadece bağlı oldukları konsolosluklarda değil, herhangi bir yurt dışı temsilcilikte oylarını kullanabilecekler. Yurt dışındaki seçmenler ayrıca 31 gümrük kapısında, 27 Mart-16 Nisan tarihleri arasında da oylarını kullanabilirler.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:26
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Türkiye Milli Takimla Dünya Sampiyon Olurdu mu ? Sportif Olarak Alman Milli Takim Tabiki Da iyi görüniyor
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Ama Türkiyede yasayan Insanlarda bence farkli degil Almanyadan geliyorsun Insana farkli davraniyorlar Almanci Diyorlar insanlara
- Mesut Özil'den ayrımcılık itirafı
Toplam 10
Yorum
Bence Almanyada Yasiyorsun normal bu Bende almanyadayim Türk Olarak Zor is ariyorsun almiyorlar daire ariyorsun Vermiyorlar daire gitti diyorlar
Milli futbolcudan referandum mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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