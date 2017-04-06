Türkiye yükselişe geçti!
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı 4 sıra çıkarak, 22. oldu.
Güney Amerika ekibi Brezilya ise Arjantin'i geride bırakarak, 7 yıl aradan sonra tekrar ilk sırada yer aldı.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 170. sırada kendilerine yer buldu.
Makedonya, 33 basamak birden atlayarak 130. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Mayıs'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|Değişim
|1
|Brezilya
|1661
|1
|2
|Arjantin
|1603
|-1
|3
|Almanya
|1464
|-
|4
|Şili
|1403
|-
|5
|Kolombiya
|1312
|2
|6
|Fransa
|1294
|-
|7
|Belçika
|1281
|-2
|8
|Portekiz
|1259
|-
|9
|İsviçre
|1212
|1
|10
|İspanya
|1204
|-
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:39
- Josue kararı
Toplam 4
Yorum
Yasama Adanaspor maçında Josue'yi çok beğendim. Ancak hoca haklı, erken karar vermemek lazım. 7 tane iyi adam lazım. O zaman eseriz.
- Korkusuz ve adil = Tudor
Toplam 7
Yorum
Metin Tudor en az 20 yıl takımda kalmalı. Çok iyi antrenman yaptırıyor. Feldkamp'tan sonra böyle bir hoca görmedik.
- Korkusuz ve adil = Tudor
Toplam 7
Yorum
Yasama Tudor tam aradığımız hoca. Transfer sezonunda genç yetenekleri transfer edersek Galatasaray'ın geleceği de kurtulmuş olur.
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