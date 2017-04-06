Türkiye 22. sıraya yükseldi
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı 4 sıra çıkarak, 22. oldu.
Güney Amerika ekibi Brezilya ise Arjantin'i geride bırakarak, 7 yıl aradan sonra tekrar ilk sırada yer aldı.
Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 18, İzlanda 21, Ukrayna 37, Finlandiya 97, Kosova ise 170. sırada kendilerine yer buldu.
Makedonya, 33 basamak birden atlayarak 130. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 4 Mayıs'ta açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takımlar
|Puan
|Değişim
|1
|Brezilya
|1661
|1
|2
|Arjantin
|1603
|-1
|3
|Almanya
|1464
|-
|4
|Şili
|1403
|-
|5
|Kolombiya
|1312
|2
|6
|Fransa
|1294
|-
|7
|Belçika
|1281
|-2
|8
|Portekiz
|1259
|-
|9
|İsviçre
|1212
|1
|10
|İspanya
|1204
|-
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:05
- Korkusuz ve adil = Tudor
Toplam 5
Yorum
GS Ne olursa olsun GS yönetimi ve taraftarı bu teknik hocaya sahip çıkmalıdır.. Şuana kadar hiçbir kararını yanlış uygulamadı.. SÜPERSİN TUDOR.
- Josue kararı
Toplam 3
Yorum
Kabataşlı Josue GS ln Oyuncusu olamaz. Güçsüz,Kısa,En küçük harekette yerde sürünüyor,Yalandan Koşuyor .İşte bu özelliklere sahiptir.Doğru değil mi?
- ‘İyi bir hazırlık oldu!’
Toplam 3
Yorum
Taraftar Git yorumculugunu yap Sergen efendi. Yorumculuk yapmak kolayligi teknik direktorlukte maalesef yok
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