Gençler umutlandırdı
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçından çok gençlerin müthiş oynadığı Moldova hazırlık maçının daha çok ses getirdiğini söyledi. Terim, "Belki de milli takım bazında dünyanın en düşük yaş ortalaması olan takım ile sahaya çıktık. Ümit verdiler... Moldova maçı ülkemize bir umut bıraktı" dedi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 00:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tudor'u sinirlendiren olay
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Yorum
THE The door open the dorr
- Dikkat çeken isim
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TÜRK FUTBOLU NEDEN BİR YERE GELMİYOR ANLADINIZ MI ? Bİ ARA ERMAN HOCA DA DEMİŞTİ HAKEMLİK BABA DAN OĞULA DİYE.
- Arena Aslanı!
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sam gormemisin oglu olmus alti ustu ligden dusen adanayi yenmisler kedi iken aslan olmuslar
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