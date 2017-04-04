Gençler umutlandırdı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Finlandiya maçından çok gençlerin müthiş oynadığı Moldova hazırlık maçının daha çok ses getirdiğini söyledi. Terim, "Belki de milli takım bazında dünyanın en düşük yaş ortalaması olan takım ile sahaya çıktık. Ümit verdiler... Moldova maçı ülkemize bir umut bıraktı" dedi.