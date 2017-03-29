 Terim’in adamları! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Terim’in adamları!

    Terim’in adamları!

    Türkiye Futbol Direktörü , Moldova maçında şans verdiği isimlere övgüler yağdırdı.

    Emre Mor, Çağlar, Okay, Deniz, Cengiz ve Enes'in, A Milli Takım'ın geleceği olduğunu belirten Terim, "Bu çocuklar yıllarca ay-yıldızlı formaya hizmet edeceklerdir. Onlara inandığımız, güvendiğimiz için formayı verdik. Onlar da sorumlulaklarını, daha fazla çalışmaları ve üzerine koymaları gerektiğini biliyor. Takımın tecrübeli isimleriyle birlikte bu oyuncular Türkiye'yi 2018 Dünya Kupası'nda temsil edecek" dedi. Eskişehirli futbolseverlere de teşekkür eden Terim, "Takıma inanılmaz bir destek vardı. Bu takım, Türkiye'nin ve ülkenin farklı bölgelerinde oynamaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:53
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